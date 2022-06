Iva Zanicchi: “Vado a Ballando con le Stelle”, c’è l’avvertimento a Selvaggia

Ballando con le Stelle tornerà il prossimo autunno su Rai Uno e ha già un grande nome confermato nel suo cast: Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio sarà una delle star che si cimenteranno sulla pista da ballo della rete ammiraglia nel corso della diciassettesima edizione dello show, condotto da Milly Carlucci. A rivelarlo ci ha pensato la diretta interessata in occasione della trasmissione di Radio2 Grazie dei Fiori con Pino Strabioli. Durante il suo intervento, inoltre, la celebre interprete nostrana ha messo anche le cose in chiaro con la giuria del programma, in particolar modo con Selvaggia Lucarelli.

Instancabile, Iva Zanicchi è ancora pronta a mettersi ufficialmente in gioco, come ha dimostrato negli scorsi mesi. Reduce dalla sua undicesima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Voglio amarti, è stata anche protagonista dello show celebrativo D’Iva, in onda su Canale 5. Per l’artista, a breve, si apriranno anche le porte di Ballando con le Stelle e si dice già pronta a tutto, come ha affermato di recente. Nello studio di Grazie dei Fiori ha svelato:

“Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno? Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare perché adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché mi esibirò anche nel rock and roll.“

Ballando con le Stelle 2022, Iva Zanicchi nel cast è mette in guardia Selvaggia Lucarelli

Non solo attraverso le sue performance, l’Aquila di Ligonchio sembra decisa a lasciare il segno anche in altri modi. Oltre a non risparmiarsi sulla pista da ballo, infatti, Iva Zanicchi non si lascerà di certo intimorire dalla giuria del programma, in particolar dalle pungenti critiche di Selvaggia Lucarelli. Proprio verso di lei, l’artista nostrana ha rivolto un singolare avvertimento:

“Entro certi limiti, la signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione. Non deve esagerare Selvaggia, sennò se io mi innervosisco, sai com’è?!“

A mesi di distanza dall’inizio di Ballando con le Stelle, previsto per l’8 ottobre 2022, si intravedono dunque le prime scintille, che preannunciano un’edizione scoppiettante. Già in passato, infatti, non sono mancate polemiche nello studio di Milly Carlucci in cui, ad avere un ruolo decisivo, è stata proprio la Lucarelli. In molti ricorderanno i frequenti scontri tra quest’ultima e Alessandra Mussolini, proseguiti anche al di fuori della trasmissione a colpi di frecciatine social. Per ora è ancora prematuro parlare in questi termini, sebbene le premesse sembrino promettenti.