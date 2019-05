Iva Zanicchi lascia Tu si que vales? Il gossip sulla giurata

Tu si que vales prossima edizione: Iva Zanicchi lascia il posto da giurata?

Iva Zanicchi sarebbe pronta a lasciare il posto da giurata del popolo a Tu si que vales. Secondo un gossip riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la cantante e conduttrice potrebbe non ricoprire più il ruolo che ha rivesto con simpatia e verve lo scorso autunno. Il motivo? Al momento non è chiaro. A quanto pare non è noto se è Iva che vuole prendersi una pausa dallo show, nonostante il successo riscosso qualche mese fa, o se è la produzione a voler puntare su un altro personaggio. In attesa di saperne di più l’Aquila di Ligonchio si gode gli ascolti record del Grande Fratello 16. Insieme a Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio, Iva sta lasciando il segno in questa edizione del reality show, complice i suoi interventi divertenti e spassosi.

Tutto quello che sappiamo sulla prossima edizione di Tu si que vales

Iva Zanicchi tornerà a Tu si que vales oppure no? Tra dubbi e perplessità, è certa la presenza degli altri giurati dello show: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari. Così come è confermata la presenza della conduttrice Belen Rodriguez, presente nello show fin dalla sua prima edizione. Non è ancora stato stabilito se accanto alla soubrette argentina ritroveremo anche gli sportivi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Le registrazioni di Tu si que vales partiranno come sempre in estate

Le registrazioni della prossima stagione di Tu si que vales partiranno, come sempre, tra luglio e agosto a Roma. La trasmissione ha registrato ascolti incredibili lo scorso autunno: il format ha toccato punte del 30% di share, battendo puntualmente la concorrenza.