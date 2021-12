Iva Zanicchi, brutto infortunio: salta Ballando? Come sta, cos’è successo

Milly Carlucci l’ha annunciata come ballerina per una notte nella puntata di sabato 4 dicembre, ma difficilmente potrà esserci

Brutto infortunio al piede per Iva Zanicchi: poco fa la cantante si è mostrata in un video sdraiata sul lettino di uno studio medico. La Zanicchi tiene sempre aggiornati i suoi fan su Instagram e lo ha fatto anche oggi, condividendo con loro quello che lei ha definito un “guaio grosso”. Di sicuro si riferisce all’infortunio in generale, perché quelli ai piedi sono sempre complicati da gestire visto che si deve osservare riposo quasi totale, per guarire in fretta e bene. Ma è un guaio ancor più grosso perché Iva Zanicchi dovrebbe essere a Ballando con le Stelle domani sera.

Milly Carlucci ha annunciato la Zanicchi ballerina per una notte nella prima semifinale di domani già nella scorsa puntata. Non sarebbe la sola, anche Gabriel Garko è tra i ballerini di domani per i quali viene messo in palio il tesoretto. Forse la presenza di Garko, e quindi avendo un ballerino per una notte assicurato, la produzione non dovrà ricorrere a una sostituzione dell’ultimo minuto. Certo è che bisogna anche aspettare i risultati degli esami della cantante: lei avverte dolore, ma il medico ha preferito fare delle lastre per avere un quadro completo della situazione.

Iva Zanicchi ha il piede fasciato nel video su Instagram ed è sdraiata sul lettino. Nel video, la cantante ha detto al medico di avvertire molto dolore al piede. Dopo una prima visita il dottore ha escluso una frattura, ma Iva si è comunque sottoposta ad altri esami per averne certezza. Sotto al video la stessa Zanicchi ha spiegato:

“Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male!”

Iva Zanicchi salterà Ballando con le Stelle, a questo punto? Tutto lascia pensare che andrà così, ma non è ancora detta l’ultima parola. Domani i medici si pronunceranno con certezza, però difficilmente il dolore sparirà del tutto nel giro di 24 ore. Magari il maestro che le hanno assegnato potrebbe creare una coreografia in cui Iva è seduta, oppure si rimanderà la sua ospitata a tempi migliori. Anche per permetterle di divertirsi, insomma. A fine video, infatti, Iva si lamenta per il dolore: “Che guaio, che guaio. Non ci voleva!”.