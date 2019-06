Iva Zanicchi torna da Lemme: “Sono già dimagrita di sette chili”

Iva Zanicchi dimagrita: la cantante segue di nuovo la dieta Lemme

Iva Zanicchi ci riprova con Alberico Lemme. La cantante e conduttrice sta seguendo di nuovo la tanto contestata Dieta Lemme. E il regime proposto dal farmacista sta già dando i suoi frutti: in due settimane, l’Aquila di Ligonchio ha perso più di sette chili. Un ottimo risultato anche se comporta grandi rinunce e sacrifici per Iva, che è da sempre un’ottima forchetta. La Zanicchi aveva provato già anni fa a seguire la filosofia di Lemme ma dopo pochi giorni aveva abbandonato l’idea. Ora, complice l’esperienza che li ha accomunati al Grande Fratello 16 dove Lemme è stato ospite per qualche settimana, Iva ha deciso di riprovarci. E per ora tutto sta andando a meravgilia: l’opinionista si sente già meglio!

Iva Zanicchi dieta: la confessione a Porta a Porta

“Sto seguendo una dieta rigorosa, terribile, non ricordo neppure i nomi delle persone. Ma in due settimane ho perso sette chili e mezzo”, ha confidato Iva Zanicchi a Porto a porta, nella puntata di martedì 18 giugno dedicata all’alimentazione. “Sto seguendo la dieta Lemme ma io non mangio la pasta a colazione come fanno gli altri. L’ho subito avvertito a riguardo: non faccio una cosa del genere e così mangio altro, tipo le fragole”, ha puntualizzato l’opinionista del Grande Fratello 16. “Con la dieta Lemme ho eliminato del tutto il sale, è quello che cambia davvero tutto a tavola”, ha puntualizzato la Zanicchi.

Come funziona la dieta Lemme di Alberico Lemme

La dieta Lemme prevede l’abolizione totale di sale, zucchero, pane e latte. Fondamentali poi gli orari: mai fare la colazione dopo le 9.30, il pranzo è consentito tra le 12 e le 14 mentre non si deve mai cenare oltre le 21.

Chi sono i Vip che hanno provato la dieta Lemme

Iva Zanicchi è solo l’ultimo personaggio famoso che ha provato la dieta Lemme. Prima dell’artista si sono affidati al noto farmacista: Silvio Berlusconi, Flavio Briatore, Serena Grandi, Manuela Arcuri, Francesca Cipriani, Paola Perego, Enrico Brignano.