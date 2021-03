Italia’s Got Talent, Lodovica Comello ha il Covid: chi la sostituisce in finale

Lodovica Comello è positiva al Covid e salterà la finale di Italia’s Got Talent domani. Non è la prima volta che succede, la conduttrice ancora una volta dovrà cedere il palco a un altro conduttore. L’anno scorso è successa la stessa cosa, non ha potuto condurre la finale perché era agli sgoccioli della gravidanza. Lodovica è diventata mamma pochi giorni dopo la finale dello scorso anno, quindi ha visto la finale da casa. Dovrà fare lo stesso anche quest’anno, stavolta a causa del Coronavirus. La conduttrice ha annunciato su Instagram di essere risultata positiva al Covid già qualche giorno fa, ma ha evitato di diffondere la notizia fino a oggi.

La Comello ha sperato fino all’ultimo minuto di negativizzarsi e poter condurre la finale di Italia’s Got Talent 2021. Per questo ha aspettato qualche giorno prima di comunicarlo al pubblico e ai tanti che la seguono sempre con molto affetto. Oggi però non ha potuto fare a meno di nascondere la cosa, visto che il tampone ha dato ancora una volta esito positivo. Quindi Lodovica ha registrato un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, spiegando di avere un annuncio molto amaro da fare:

“Giorni fa sono risultata positiva al Covid. Ho monitorato la situazione fino a ieri col tampone che continuava a dare esito positivo. Quindi domani per il secondo anno di fila non ci sarò in finale”

Come si può immaginare, la conduttrice è dispiaciutissima per questa situazione: per il secondo anno non potrà condurre la finale. Tuttavia si ritiene comunque fortunata della sfortuna di aver preso il Covid pochi giorni prima della finale. Fortunata perché ha avuto febbre e raffreddore e sa di non potersi lamentare, rispetto a chi invece ha avuto il Covid in forma ben più grave. Ma è lecito che ci sia rimasta male e che sia dispiaciuta.

Ha sperato con tutta sé stessa fino all’ultimo giorno di poterci essere, ma dovrà guardare la finale ancora una volta dal divano di casa. Chi sostituirà Lodovica Comello nella finale di Italia’s Got Talent 2021? Lo stesso conduttore dell’anno scorso: sarà Enrico Papi, stando a quanto riportato da Davide Maggio. L’appuntamento è per domani 24 marzo in simultanea sia su TV8 e sia sui canali Sky, in diretta da Cinecittà.