Italia’s Got Talent passa su Disney+ e cambia tutto. Il talent show ha lasciato ufficialmente Sky e si prepara a intrattenere tutti gli abbonati della piattaforma streaming creata da Disney. Era già noto, in verità, che Italia’s Got Talent avrebbe lasciato Sky e sarebbe passato a Disney+, ma a ridosso dell’inizio delle registrazioni sono emerse interessanti novità. Oggi non si fa che parlare della nuova giuria di Italia’s Got Talent, che porterà con sé da Sky soltanto due volti sostituendo tutti gli altri. E lo ha fatto con due volti giovani che potrebbero attirare anche quella parte di pubblico che magari non è solita guardare programmi come IGT.

Chi va via e chi sono i sostituti? Non ci sarà Federica Pellegrini, che per Sky è pronta a intrattenere il pubblico del giovedì sera con la nuova edizione di Pechino Express (in partenza la settimana prossima). Insieme a lei ha lasciato il bancone della giuria anche Elio, di sicuro una perdita non indifferente per il talent. Confermati Mara Maionchi e Frank Matano, ormai colonna portante di questo show: è presente dal 2015, mentre Mara dal 2019. Insieme a loro ci saranno due giovanissimi e sono loro i sostituti.

La prima novità è Elettra Lamborghini: è lei uno dei volti sui quali punterà il nuovo Italia’s Got Talent di Disney+. Ci sarà anche un esordio in televisione ed è quello del quarto giudice, nuovissimo non solo nella giuria ma anche sul piccolo schermo dunque. Si sta parlando di Khaby Lame, influencer e tiktoker da quasi 155 milioni di follower tra Instagram e TikTok. Quindi ecco i nuovi giudici di Italia’s Got Talent 2023: Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Khaby Lame.

Le novità non sono affatto finite. C’è un altro volto che non tornerà su Disney+ ed è quello di Lodovica Comello, che ha condotto le ultime edizioni su Sky. Il timone nella conduzione passerà a due ‘sciacalli’: i nuovi conduttori sono Aurora Leone e Gianluca Fru (all’anagrafe Gianluca Colucci), entrambi volti The Jackal. Aurora e Gianluca sono molto affiatati non solo perché lavorano insieme da tempo e sono amici, ma il loro rapporto si è consolidato partecipando in coppia a Pechino Express 2022. E i fan ora sono molto curiosi di vederli all’opera!

Quando andrà in onda Italia’s Got Talent su Disney+? Per il momento non ci sono ipotesi o anticipazioni sulle date, ma dovrebbe avvenire tra qualche mese. Le registrazioni cominciano oggi ad Avellino, presso il teatro Gesualdo.