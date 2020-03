Italia1 nuova programmazione per Coronavirus: “Famiglie costrette a casa”

Italia 1 modifica la programmazione per il Coronavirus e per aiutare gli italiani a trascorrere il tempo in casa

L’emergenza Coronavirus sta colpendo tutti gli ambienti e tutta l’Italia. Ognuno sta facendo qualcosa, nel suo piccolo anche, e anche Italia 1 ha modificato la programmazione per andare incontro alle lunghe giornate in casa degli italiani. Il governo, gli esperti e i medici hanno chiesto a tutti, senza distinzione tra zone rosse e verdi e tra Nord e Sud, di limitare il più possibile le uscite di casa e di collaborare per fermare il contagio. La vita sociale va ridotta a zero nelle zone rosse ma anche nelle zone ancora verdi, per evitare che possano diventare rosse. Gli italiani sono costretti a rimanere in casa, o meglio sono vivamente invitati a farlo. Anche i bambini sono a casa da scuola, per questo Mediaset ha pensato a una nuova programmazione di Italia 1 per far trascorrere più velocemente il tempo.

La nuova programmazione di Italia 1 per intrattenere gli italiani costretti a stare in casa per l’emergenza Coronavirus

Nel comunicato pubblicato da Mediaset si legge: “Per ampliare l’offerta alle famiglie italiane costrette a casa, da domani martedì 10 marzo 2020 Italia 1 rivoluziona la programmazione diurna con un palinsesto di alta qualità”. Le novità partono la mattina con i cartoni animati dedicati ai bambini, fino alle 8,30. Poi sarà la volta dei documentari Planet Earth 2 – Meraviglie della natura, in cui verranno illustrati i panorami più belli nel nostro pianeta. Alle 9,30 andrà in onda invece The Flash, tre episodi della serie dedicata al supereroe più veloce del mondo. Poi ci sarà il consueto appuntamento con Studio Aperto e a seguire Studiosport. Alle 14 non sono stati sostituiti I Simpson, quindi continuerà a tenerci compagnia la famiglia di Springfield. A seguire tornano anche le avventure di The Big Bang Theory.

Italia 1, tanti film per famiglie in arrivo nel pomeriggio

Dalle ore 16 ci sarà invece un film al giorno in onda, adatti a tutta la famiglia. Nel comunicato si legge che sono film “mai visti nella fascia di day time, tutte storie senza tempo per chi in questo periodo ha più tempo da trascorrere a casa”. Questi alcuni titoli che verranno proposti:

Biancaneve e il cacciatore

La Bella e la Bestia

Paddington

Il gatto con gli stivali

Il piccolo principe

Tarzan

Shrek, tutta la saga

Dalle ore 18 in poi la programmazione di Italia 1 rimarrà invariata.