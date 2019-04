Italia Si, l’ex di Pamela Prati sulla vicenda dell’anello: “Mi sento usato”

L’ex di Pamela Prati, Luigi Oliva, parla a Italia Si della vicenda dell’anello: le dichiarazioni

Nell’ultima puntata di ItaliaSi! (in onda sabato 13 aprile) è salito sul podio anche Luigi Oliva, ex compagno della sempre più discussa Pamela Prati. Il presentatore Marco Liorni annuncia la sua partecipazione sin dall’inizio della diretta e prima di intervistarlo riassume un po’ la misteriosa vicenda che riguarda la prima donna del Bagalino. Liorni ricorda che Pamela è stata ospite recentemente in due trasmissioni Rai, prima a Vieni da me e poi a Domenica In dove a Mara Venier ha fatto vedere una fede nuziale, dichiarando di essersi sposata con l’imprenditore Marco Caltagirone, per poi rettificare qualche tempo dopo. In quell’occasione la showgirl sarda disse che Marco sarebbe l’uomo della sua vita, quello che ha sempre aspettato. Luigi Oliva, dunque, ha contattato la trasmissione del sabato pomeriggio di Raiuno per dire la sua e spiegare perché ha chiesto indietro l’anello che regalò a quella che afferma esser stata la sua compagna per almeno 7/8 mesi. L’ex della prati, infatti, dichiara di esser stato criticato e ritenuto un villano, e per questi motivi ci tiene a difendersi pubblicamente.

Italia Si, Luigi Oliva e l’anello chiesto indietro a Pamela Prati: “Non sono un cafone”

“Sono qua per parlare non di tutta la faccenda mediatica di questo Caltagirone, sono qua per parlare della mia posizione che in questi giorni sono stati attribuiti degli aggettivi alla mia persona, cafone, che penso di dover difendermi da queste accuse”, esordisce così l’ex compagno di Pamela Prati a ItaliaSi!. Nell’intervista condotta da Marco Liorni, Luigi Oliva spiega che ha regalato un anello alla Parti quando stavano insieme e glielo ha chiesto indietro perché per lui ha un valore sentimentale, in quanto appartiene alla sua famiglia da tanti anni. L’uomo ci tiene a chiarire che non vuole assolutamente parlare della vita privata di Pamela e dei gossip che la circondano, ma che vuole solo difendere la sua reputazione.

Pamela Prati, l’ex da Marco Liorni: “Lei ha rinnegato il nostro rapporto e tutto il nostro amore”

L’uomo però parla del passato e su Pamela Prati afferma: “Lei ha rinnegato la mia persona e il nostro rapporto e addirittura tutto il nostro amore. Perché so io quello che ho condiviso con lei in quei momenti e una persona che rinnega l’amore non è stato mai amore!”. Oliva, quando Liorni gli chiede chi ha detto queste cose, svela che lo avrebbe detto proprio Pamela “alle persone che ci conoscono e che non ci conoscono”. L’uomo racconta che la Prati avrebbe detto in giro che si sono visti solo pochissime volte, mentre lui continua ad affermare che si sono frequentati mesi e mesi, che lei ha conosciuto la sua famiglia e che hanno passato anche il Natale insieme.

Le parole di Luigi Oliva a Italia Si: “Pamela Prati mi ha usato”

Il conduttore però vuole tornare su quell’anello dal grande valore, sia economico che affettivo. Oliva, così, spiega che lui e Pamela Prati si sono lasciati dopo circa un mese e mezzo da quel regalo e svela che ad altre donne non ha mai chiesto regali indietro, mentre alla Prati si perché secondo lui lei ha recitato e lui si è sentito usato. “Non voglio usare parole inappropriate, ma mi sono sentito usato”, afferma. Poi sull’anello come pegno d’amore: “Lei sapeva bene il valore”. Sul finale poi dichiara che per riavere indietro il gioiello, che per lui ha un valore affettivo più che economico, ha dovuto far intervenire gli avvocati.

