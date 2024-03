Italia sì, Mariotto e Platinette: brutta pagina di tv, Rai cancella tutto

Bufera su Guillermo Mariotto e Platinette, protagonisti di alcune battute da dimenticare durante l’ultima puntata di Italia Sì, in onda sabato 16 marzo. In via eccezionale alla conduzione non c’è stato il solito Marco Liorni, sostituito dal giornalista Gianluca Semprini. Nel corso della trasmissione è stata ospitata Ilaria Capponi, modella 34enne che lo scorso febbraio, tramite un post pubblicato su Instagram, ha annunciato l’addio alle passerelle. La donna ha spiegato di aver preso tale decisione drastica dopo essersi proposta a due agenzie che le hanno risposto che non hanno modelle taglia 42 “perché non hanno clienti con quella taglia di campionario”.

La Capponi, che ne 2017 ha anche partecipato a Miss Italia classificandosi terza, ha parlato della sua storia personale a Italia Sì, spiegando anche il pericolo latente per le modelle in merito ai disturbi alimentari. In studio ha avuto uno scambio serrato con Mariotto (lo stilista venezuelano, tra l’altro, fu proprio uno dei giudici a Miss Italia 2017). La discussione si è sviluppata sul tema legato agli standard di bellezza e sulla “taglia giusta”.

Al termine dell’intervista, Capponi ha salutato il pubblico e si è congedata dallo studio. Ed è qui che è scattato il patatrac_ Mauro Coruzzi, in arte Platinette (da tempo ospite fisso a Italia Sì), si è lasciato andare ad un commento dimenticabile sull’aspetto fisico di Ilaria. Mariotto ha accolto tale uscita infelice con un cenno di approvazione. La Rai, essendosi accorta della brutta pagina televisiva, su RaiPlay, ha tagliato gli interventi di Coruzzi e del giudice di Ballando con le Stelle. Ma che cosa hanno detto di preciso?

L’ex modella, alta 1.81 metri e taglia 42, ha raccontato la sua esperienza a Miss Italia ricordando che Mariotto all’epoca, da giurato della kermesse, la misurò col metro dicendole che era troppo grassa. Capponi ha aggiunto che “in passerella mettono venti ragazze sottopeso e una no”. Poi ha sottolineato: “Se non mi prendono così grassa non tornerò a sfilare”. Dallo studio è partito un coro di “no” come a dire che non è grassa. Platinette ha chiosato: “Sei curvy”. Semprini è intervenuto dicendo che lui spera che qualcuno la chiami a sfilare. “La voglio io!”, ha scandito Mariotto gigioneggiando. Platinette a questo punto l’ha sparata grossa: “Ha il c*lo basso”, Mariotto si è messo a ridere. Bufera!

La reazione su Instagram di Ilaria Capponi

Capponi ha commentato con una Instagram story i fatti avvenuti a Italia Sì: “Non voglio rovinarmi la domenica col mio piccolo. So tutto. E vi ringrazio per avermelo segnalato già ieri alla fine della diretta. Credo che la vicenda si commenti da sola e che non sia altro che la piena conferma di quanto ho più volte dichiarato col messaggio che cerco di farvi arrivare”.