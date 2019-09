Italia sì, gaffe su Greta Thunberg di Panatta: “Non sorride mai?”

Andrea Panatta fa una gaffe su Greta Thunberg a Italia sì: ecco cos’è successo

Una gaffe di Adriano Panatta su Greta Thunberg che non è passata inosservata! Durante l’ultima puntata andata in onda di Italia sì, si è lasciato andare a un commento sulla famosa attivista che non ha generato poi così tanta ilarità. Marco Liorni ha aperto il programma parlando delle proteste in piazza dei ragazzi per salvare il pianeta; proteste che prendono vita dall’impegno costante di sensibilizzazione da parte della piccola Greta che, attraverso le sue parole e il suo esempio, è riuscita a far breccia nel cuore di un numero impressionante di giovani e meno giovani, che hanno deciso di scendere in piazza per difendere la nostra Terra.

Perché Greta Thunberg non sorride mai? C’è una risposta a tutto

Adriano Panatta di Italia sì ha riconosciuto il grande impegno dell’attivista svedese, ma non si è reso conto che, con la sua domanda, ha fatto una gaffe clamorosa: “Ma perché Greta non sorride mai?”. La ragazza sembra sempre fin troppo seria non per via del suo carattere, ma perché affetta dalla sindrome di Asperger. Chi ha questa patologia – come hanno scritto diversi giornali italiani e stranieri – ride raramente e parla poco; Greta si scioglie solo quando si trova a combattere contro chi inquina e quando affronta il delicato tema del riscaldamento globale.

Il commentatore di Italia sì – celebre ex tennista – probabilmente non sapeva della sindrome di Asperger di Greta Thunber, altrimenti non avrebbe fatto una domanda del genere. Molti si sono chiesti, proprio come lui, perché la ragazza ha quest’aria seriosa e adesso si conosce perfettamente il motivo!