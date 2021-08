By

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita privata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Confidenze

Isolde Kostner è felicemente sposata dal 2006 con Werner Peratonher, ex sciatore alpino. Un matrimonio solido, duraturo, coronato dalla nascita di tre figli: David, 15 anni, Gabriel, 13 e Philip, 5. Forse non tutti sanno, però, che Werner prima di convolare a nozze con Isolde era fidanzato con la migliore amica della sportiva.

È stata la stessa Isolde Kostner, vista all’edizione 2021 dell‘Isola dei Famosi, a raccontare i dettagli del suo legame con Werner Perathonher in una lunga intervista concessa al settimanale Confidenze. La 46enne ha spiegato che il marito ha dovuto aspettare parecchio prima di convolare a nozze.

Isolde ha confessato che il padre dei suoi figli un tempo aveva una storia con la sua migliore amica, che è rimasta ancora oggi la principale confidente della Kostner. Quando poi quella relazione è finita Werner Peratonher ha messo gli occhi addosso all’ex sciatrice alpina.

La cugina di Carolina Kostner ha ricordato così quel momento:

“A me piaceva, però volevo capire se la storia con la mia amica era davvero finita, quindi gli ho detto che dovevano passare almeno tre anni per poterlo prendere in considerazione”

Werner Perathonher, per non soffrire, si è allontanato dal gruppo di amici di cui faceva parte anche Isolde Kostner. Passati tre anni è stata però l’ex naufraga a chiamarlo: all’epoca Isolde aveva 25 anni mentre Werner 30. I due hanno iniziato a frequentarsi seriamente e sono stati fidanzati per cinque anni prima di diventare marito e moglie.

All’inizio, come confidato da Isolde Kostner, il rapporto è andato avanti a distanza. L’ex campionessa era nel pieno della sua attività agonistica e riusciva a vedere Werner solo quando tornava a casa tra una gara e l’altra. La Kostner ha ammesso di essere molto diversa dal marito ma che insieme si compensano.

A detta dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Isolde è molto più seriosa mentre Perathonher è più espansivo e spensierato. I due avevano progettato di sposarsi dopo i Giochi di Torino invece l’improvvisa gravidanza di Isolde ha cambiato tutto. Prima è nato David e poi la coppia è convolata a nozze.

I primi tempi, come rivelato da Isolde Kostner, non sono stati semplicissimi: di botto ha smesso di allenarsi per dedicarsi alla casa e alla famiglia. La Kostner ha fatto sapere:

“All’inizio io e Werner abbiamo dovuto “amalgamarci” e come tutti abbiamo avuto le nostre liti ma stiamo insieme da 21 anni”

Isolde Kostner, il marito e i figli vivono nella Val Gardena. La coppia ha un albergo a gestione familiare con una ragazza che si occupa delle camere.