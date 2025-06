Isola, Patrizia Rossetti in crisi ma niente solidarietà dai naufraghi: “Vai a casa”

È trascorso un mese da quando ha avuto inizio l’Isola dei Famosi e le tensioni tra i naufraghi stanno diventando sempre più forti. La fame si fa sentire, la lotta per la sopravvivenza non è facile e questa esperienza sta regalando tanto ai partecipanti, ma allo stesso tempo sta togliendo molto. Un mese senza vedere i propri cari, costretti ad affrontare difficoltà fisiche e appunto il digiuno che probabilmente è la parte più difficile di tutte. Momenti difficili che stanno lasciando il segno ad ogni singolo naufrago, ad esempio come Patrizia Rossetti che sta riscontrando sempre più complicanze. I suoi compagni però non le fanno sconti, come Cristina che parlando con Mario, ha detto senza mezzi termini che sono affari suoi: “Non la nomino, se vuole, se ne va a casa lei“.

Più volte Patrizia ha dichiarato che avrebbe voluto fare un’isola diversa, purtroppo però appena arrivata in Honduras sono capitate un po’ di cose che hanno complicato la sua avventura. Ad esempio come un problema al piede che l’ha pure impossibilitata a partecipare alle prove durante le puntate. Sta facendo del suo meglio per affrontare tutto, ma certe volte ha dei crolli significativi che non sono passati inosservati agli altri naufraghi, ad esempio come Cristina e Mario.

Patrizia Rossetti: i naufraghi non vogliono nominarla per strategia?

Cristina, sfogandosi con Mario, è stata molto decisa e ha detto in modo decisamente duro a Mario che non ha alcuna intenzione di nominarla, che se lei vuole andare via, lo fa da sola. Ma perché questa cosa? Le ipotesi a riguardo non sono mancate, considerato che Patrizia in queste settimane ha superato brillantemente tutti i televoti. Probabilmente Cristina comincia a temere di finire al televoto con Patrizia e di uscire contro di lei che, tra l’altro, non ha più neanche voglia di rimanere in Honduras.

Patrizia al televoto è decisamente molto forte e lo sanno tutti, soprattutto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello di qualche anno fa. In quella occasione ha dimostrato di essere una donna forte e intraprendente, capace di creare dinamiche e di intrattenere il pubblico, per questo ad oggi le sono tutti molto affezionati. Ed è anche la ragione per cui i naufraghi stanno cominciando a temere che potrebbe far eliminare tutti e mandarli a casa, considerato che ogni settimana riesce a superare il televoto a pieni voti: qualcosa che, un po’, sta cominciando a creare dei conflitti tra i naufraghi sull’isola.