Isola, Maria Teresa Ruta a zero sui ritiri: “Comportamento irriverente”

C’è già chi ha rinominato l’Isola dei Famosi 18 come “l’edizione dei ritiri”. D’altronde, non si può dire che quest’anno, il reality show condotto da Vladimir Luxuria, sia iniziato nel migliore dei modi. Nel corso delle prime settimane si sono infatti susseguiti innumerevoli ritiri che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori ma anche ad alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Di conseguenza, questi ultimi si sono spesso espressi pubblicamente commentando il fatto e cercando di trovare spiegazioni al comportamento dei naufraghi. Oggi, a esporre il suo pensiero, è arrivata anche una famosa ex naufraga: Maria Teresa Ruta.

Le parole di Maria Teresa Ruta

La conduttrice partecipò alla prima edizione dell’Isola dei Famosi, che si tenne nell’ormai lontano 2003 e si concluse con la vittoria di Walter Nudo. Come anticipato, pochi minuti fa, visti gli sviluppi dell’ultima edizione del reality, la Ruta ha deciso di esporsi pubblicamente e di rivelare il suo pensiero circa gli avvenimenti che si sono susseguiti nel corso delle prime settimane in Honduras.

Vestita con una felpa nera caratterizzata dalla presenza del logo del reality, molto probabilmente un gadget risalente alla sua partecipazione, la Ruta ha così iniziato il breve video postato sulla sua pagina Instagram, chiedendo parere ai suoi followers: “Sono qui perché vorrei la vostra opinione sull’Isola dei Famosi.”

A quel punto la Ruta ha continuato il discorso, dando la sua personale visione e partendo proprio dalla conduttrice del programma: “Vladimir mi piace molto. Nel ruolo di conduttrice è più rigida, mentre nel ruolo di opinionista è più brillante, divertente e dissacrante. Ma ha fatto il suo perfettamente.” Insomma, nulla da dire sulla padrona di casa che, a quanto pare, è molto apprezzata sia dalla Ruta che dai telespettatori. Stesso parere sull’operato dell’inviata, Elenoire Casalegno.

Ma veniamo al tasto dolente: i naufraghi che hanno deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi prima del tempo. Ricapitolando, la prima a dire addio all’Honduras è stata Tonia Romano, che aveva deciso di rinunciare all’esperienza ancor prima che il reality prendesse ufficialmente il via. Insomma, un vero e proprio record. Quindi, erano arrivate le rinunce di Francesca Bergessio, a causa di un infortunio, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi.

Infine, poco dopo l’inizio del programma era arrivata anche la squalifica di Francesco Benigno, cacciato per aver tenuto comportamenti non in linea con il regolamento e l’etica della trasmissione.

Tornando a Maria Teresa Ruta, questo è ciò che la conduttrice ha affermato circa la questione dei ritiri dall’Isola: “Ma allora che cos’è che ci lascia l’amaro in bocca? Sono i concorrenti che si ritirano. Secondo me è irriverente per tutti coloro che lavorano all’Isola e per tutte quelle persone che avrebbero voluto fare quell’esperienza straordinaria, unica e irripetibile. E voi vi ritirate perché avete già dato il vostro massimo, perché non vi interessa più […] Ma non esiste: quando si dà la parola è molto più delle penali di un contratto.”

Insomma, la posizione della conduttrice sulla questione è chiarissima e, leggendo i commenti lasciati dagli utenti sotto al video, pare che si tratti di un pensiero comune e quindi condiviso da molti. Tra i tanti a rispondere alla Ruta, è arrivato anche Mirko Gancitano, futuro genero della conduttrice, che ha replicato dicendo: “Sono abituati troppo bene e non hanno sicuramente spirito e fisico di sopravvivenza”.