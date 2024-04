Isola, Luxuria a Verissimo avverte: ‘Saremo ancora più cattivi’

Ci siamo quasi, solo due giorni e ripartiremo per l’Honduras!

Ospite del salotto di Verissimo è Vladimir Luxuria, per la prima volta nelle vesti di conduttrice del programma, che racconta la sua esperienza come naufraga nel 2008 e avverte il pubblico sulle novità di questa edizione.

Silvia Toffanin apre il sabato pomeriggio di Canale 5 con tutti gli ultimi aggiornamenti sull’Isola dei Famosi, a partire dalla conduzione.

Prima ospite del giorno è infatti Vladimir Luxuria che non sta più nella pelle.

Silvia le chiede come si sente, se è ansiosa per dare il via all’Isola e Vladi racconta di aver passato delle fasi da urlo.

Servendosi delle sue tipiche smorfie, Vladi racconta che all’inizio era preda dell’entusiasmo, poi avvicinandosi sempre di più la data di inizio è stata colta dall’ansia.

Ma ora dice è nella fase della consapevolezza, sarà ovviamente emozionata dice

Ancora non ci credo che quando alzeranno il led io sarò responsabile di tutto ciò che avviene

Per fortuna le arrivano i consigli e l’in bocca al lupo da parte di una delle sue amiche più care: Simona Ventura.

Con un video messaggio tutto al sapore di ‘Crederci sempre, arrendersi mai!‘, la conduttrice ripercorre i ricordi dell’edizione 2008, che vide Vladimir Luxuria concorrente e vincitrice.

Le due ricordano la fame (Vladi dichiara di aver perso ben 17 kili durante il programma) e le intemperie, e Luxuria confessa che senza il sostegno di Simona non sarebbe riuscita ad arrivare alla fine e che i consigli ricevuti li ha dispensati tutti ai nuovi naufraghi.

Anche se quest’anno pare che non ci sarà pietà alcuna per i concorrenti!

‘Basta con le vacanze!’ Luxuria non fa sconti a nessuno

Prima regola ferrea indetta dalla nuova direzione dell’Isola: niente più vacanzieri!

Infatti è tradizionale di ogni edizione dell‘Isola dei Famosi che qualche naufrago scambi il gioco per una vacanza, o un’occasione per fare un po’ di dieta.

Luxuria dice stop e annuncia che lo Spirito dell’Isola quest’anno sarà molto più cattivo, i concorrenti non avranno modo di stare a prendere il sole in panciolle tutto il giorno.

Non osiamo immaginare le sfide tremende a cui li sottoporranno!

Vladi ricorda che durante il suo soggiorno sull’Isola ha provato la vera fame, qualcosa che non credeva possibile, e avverte che i concorrenti di quest’anno devono prepararsi a soffrire per davvero.

Il gioco insomma si fa sempre più duro!

Ma almeno lei non sarà da sola, si prevedono scintille per i poveri naufraghi anche da parte degli opinionisti, Dario Maltese e Sonia Bruganelli, che Vladi ritiene essere un po’ bastone e carota: se da Dario, i concorrenti potranno aspettarsi un po’ più di comprensione, Sonia Bruganelli è un peperoncino piccantissimo che non le manderà a dire.

‘Pensavo fosse Scherzi A Parte!’ Luxuria racconta come ha scoperto di condurre l’Isola

Vladimir poi racconta a Silvia un episodio divertente in cui è protagonista anche il compagno, Piersilvio Berlusconi.

La Toffanin infatti chiede a Vladi come abbia ricevuto la notizia di essere diventata la conduttrice dell’Isola, e la storia è tutta da ridere.

Mi hanno chiamato e sento una voce che mi dice: ‘Sono l’editore di Mediaset, vorremmo che conducesse l’Isola dei Famosi‘ E io ho pensato che fosse un ottimo imitatore di Piersilvio, era identico! Ho quindi fatto finto di stare al gioco e poi ho riattaccato.

Quando hanno iniziato a chiamarmi i colleghi ho pensato che fosse uno scherzo, che fossi su Scherzi A Parte.

Poi ho realizzato: quello al telefono era davvero Piersilvio e io davvero avrei condotto l’Isola!

Povera Vladi, convinta di essere oggetto di uno scherzo telefonico!

Menomale anche Piersilvio l’ha presa sul ridere, pensa se le avesse tolto la conduzione per questa gaffe!