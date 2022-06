Guendalina Tavassi ne ha per tutti e lo ha dimostrato ancora una volta nel nuovo appuntamento con Casa Chi, su Instagram. Rosalinda Cannavò ha accolto l’ospite del giorno prima di passare la parola ai giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri. Tra una risata e l’altra, Guendalina ha parlato anche dell’avventura con il portafoglio: pensava glielo avessero rubato, si è scagliato contro la presunta ladra sui social per poi scoprire di averlo nella valigia. A Casa Chi si sono complimentati con lei per aver detto la verità e aver scagionato, in un certo senso, gli autori del furto dopo averli denunciati pubblicamente. Lei ha risposto che le è sembrato giusto così.

La prima domanda però è stata un’altra e a farla è stata Azzurra, e su chi poteva essere? Su Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Si stanno avvicinando sempre di più, ma se Mercedesz dovesse arrivare a un pranzo di famiglia con il gelato Guenda sarebbe felice? Questa la sua risposta:

“Devo essere contenta, perché mio fratello rischia di rimanere single a vita. A questo punto accetterò il gelato con tutto il pacchetto Mercedesz! Che poi alla fine sono carini. Io sono sempre preoccupata per Edoardo, ha preso tante cantonate, un po’ cerco di preservarlo sempre”

Per quanto riguarda il gioco, Guendalina Tavassi ha fatto i nomi dei suoi finalisti dell’Isola 2022: Edoardo, Nicolas, Carmen e Mercedesz. In un primo momento ha incluso anche Marialaura, ripetendo i nomi nel corso dell’intervista si è fermata a quei quattro. Il suo pensiero su Estefania non è positivo:

“Estefania stava sulle scatole penso pure alle sue amiche. Cercavamo di buttarla fuori e niente, perseverava. Poi lì è difficile andar via, ho sempre pensato cosa devono fare i concorrenti per andare via da quest’Isola? Perché venivano sempre rimbalzati da una playa all’altra. Estefania nel gioco è falsa e calcolatrice”

Per quanto riguarda Nick Luciani, invece, ha parlato di una delusione. Tutti avevano fatto amicizia con lui e il Nick di prima piaceva molto a Guendalina. Poi è cambiato: “Ha cominciato a uscire fuori negativamente. Di punto in bianco. Dopo l’infermeria è diventato un’altra persona, non lo riconosco”. Per questo non lo vede più in finale. Gli altri non li vorrebbe in finale perché sono arrivati dopo. Le hanno chiesto anche se ha pensato per un momento di proseguire l’Isola dei Famosi, Guendalina ha risposto di no.

Lei sapeva che sarebbe finita il 23 maggio, inoltre non pensava di andare avanti fino a raggiungere la finale. “Già ero preoccupata, sarei stata troppo tempo fuori”, ha aggiunto. Quando è arrivata la notizia del prolungamento era felice per il programma, ma molto dispiaciuta perché sapeva di dover andare via. Non saprà mai dove sarebbe arrivata, il pubblico probabilmente l’avrebbe portata in finale, ma ormai non si saprà mai. Rosalinda le ha chiesto se secondo lei avrebbe potuto vincere l’Isola, se non ci fosse stato il prolungamento. Guendalina ha parlato della sua “maledizione” nei reality: “Arrivo sempre in semifinale. Per una volta che stavo per entrare in finale… Niente, allungano il programma!”.

Di sicuro arrivare al punto in cui ha purtroppo lasciato per lei è stata una vittoria. Guendalina aveva già fatto l’Isola nel 2011: “Mi ero ripromessa di non partecipare più a questo programma, lo ricordo come un’esperienza terribile”. La fame e il poco sonno, oltre alla mancanza di un bagno per lei sono ricordi terribili e non comprende chi ne parla come l’esperienza più bella della vita. Come mai alla fine ha accettato? Questa la sua risposta, schietta e sincera come sempre: “Per questioni economiche, sono sincera. Uno va perché è lavoro. In più me lo hanno proposto con mio fratello e ho detto non posso non fare questa esperienza con lui”.