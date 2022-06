Isola, Estefania su Edoardo: “Se mi piace? Mai dire mai”, e su Roger…

A Estefania piace davvero Edoardo Tavassi? Dopo l’Isola dei Famosi 2022 è scoppiato il gossip sui due ex naufraghi. A contribuire ulteriormente a queste voci è stata la notte che hanno passato nel resort in attesa di tornare in Italia. Edoardo è stato costretto a lasciare l’Honduras a causa di un infortunio, mentre Estefania è stata eliminata dal pubblico. Tutto è successo nella stessa puntata e così hanno passato l’ultima notte in Honduras insieme, ma non da soli è ovvio. Con loro c’era anche Pamela Petrarolo, eliminata anche lei, così come il resto della produzione.

Eppure in poco tempo è partito il gossip: Estefania ci ha provato con Edoardo dopo l’Isola? Questo è emerso nei giorni scorsi e qualcuno non ha fatto fatica a credere a questo pettegolezzo. Se è successo è perché già sulle spiagge dell’Isola la bella modella sembrava avere un atteggiamento che si prestava a interpretazioni diverse da una semplice amicizia. In quel momento tanti hanno pensato fosse strategia di gioco, ma a quanto pare potrebbe esserci davvero un interesse! Magari non lo ha palesato per rispetto di Mercedesz Henger?

Estefania ha risposto alle domande dei fan sul profilo ufficiale dell’Isola dei Famosi e una di queste era sul fratello di Guendalina. Le hanno chiesto del loro rapporto e se potrebbe esserci altro, oltre l’amicizia. Le hanno chiesto in modo diretto: “Ti piace?”. Estefania ha detto mai dire mai con Edoardo Tavassi:

“Posso dire che Edoardo è diventato un fico pazzesco. Noi siamo amici e quindi se mi piace o no non posso dirlo, però è diventato un fico pazzesco. Mai dire mai”

Per il momento c’è solo un’amicizia, forse anche perché Edoardo sta aspettando di conoscere Mercedesz dopo l’Isola. Estefania potrebbe rimanere in attesa di scoprire come andrà fra loro, oppure semplicemente pensa che Edoardo sia un bel ragazzo ma tutto si ferma a questo.

Tra le domande ne è arrivata una anche su Roger Balduino: le hanno chiesto se lo rivedrà o meno una volta tornata in Italia. Ebbene sì, Estefania rivedrà Roger dopo l’Isola: le piacerebbe, ha detto, ne hanno parlato e hanno deciso che quando sarebbero tornati a Milano si sarebbero rivisti. Pare proprio che dopo il gioco e dopo il reality show la Bernal abbia tutte le intenzioni di essere protagonista del gossip questa estate…