Isola, Dino e Ahlam sull’ultima spiaggia sono già ai ferri corti: “Meglio stare da solo”

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi che è andata in onda su Canale Cinque, ha avuto luogo una doppia eliminazione che ha decisamente scosso un po’ gli animi dei naufraghi in Honduras. Il primo eliminato al televoto tradizionale è stato Dino, mentre la seconda eliminata è stata Ahlam. Entrambi sono stati mandati ad insaputa degli altri naufraghi sull’ultima spiaggia, dove hanno deciso di rimanere e di affrontare questa esperienza così tanto dura da soli. Nonostante entrambi sembrassero contenti di avere l’un l’altro, le cose sono cambiate subito dopo la puntata: tra i due, infatti, sono nate le prime tensioni: “Avrei preferito stare qualche settimana da solo” ha dichiarato Dino in confessionale.

Ma cosa è successo tra i due? Dino, in questo mese trascorso nel reality show, ha dimostrato di non essere una persona facile. Nonostante sia arrivato in punta di piedi, piano piano ha tirato fuori una personalità così tanto forte da mettere in difficoltà i suoi compagni di avventura, in questo caso la stessa Ahlam che lo ha accusato di voler sempre avere ragione.

Dino ha accettato di continuare la sua avventura sull’#Isola per rispettare un patto fatto con la moglie, ma ammette che avrebbe preferito rimanere sull’Ultima Spiaggia da solo, senza Ahlam. pic.twitter.com/SxrkVfEVYr — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2025

Isola dei Famosi: Ahlam e Dino non vanno già d’accordo

Essere su una isola deserta in compagnia di una persona con cui non vorresti stare non è affatto un ottimo punto di partenza per Ahlam e Dino che dovranno affrontare perlomeno una settimana da soli. Dino ha dichiarato che avrebbe preferito stare senza nessuno o al massimo con qualcun altro, ma proprio non riesce a digerire la compagnia di Ahlam, con cui sono nate già le prime tensioni poche ore dopo la fine della puntata.

C’è anche da dire che Dino non ha poi legato con così tante persone nel corso di questa esperienza. Nonostante le ideologie diverse più volte ha sottolineato di aver trovato un grande amico in Mario Adinolfi, ma lui ha sempre avuto comunque una idea piuttosto individuale di questa esperienza, motivo per cui avrebbe preferito rimanere da solo. La decisione di rimanere è stata dettata, a quanto pare, da una promessa fatta a sua moglie prima di partire per l’Honduras.