Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria opinionista? Ecco cosa ha dichiarato

Da settimane non si fa che parlare di un ritorno di Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi. Un ritorno da opinionista, ruolo già brillantemente svolto in passato. Ma l’artista ed ex parlamentare è stata anche vincitrice del programma nel 2008, nell’edizione che ha lanciato Belen Rodriguez (arrivata seconda).

A Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101 Vladimir Luxuria ha spiegato che al momento non sa nulla di questo gradito ritorno:

“Sono ancora rumors e voci che girano, nessuno mi ha contattata. Mi piacerebbe, credo di essere in grado di farlo, ma fino a quando non c’è una cosa concreta per scaramanzia stiamoci zitte. Non vorrei fare la fine della Casellati”

Dunque è probabile che Vladimir Luxuria sia davvero in corsa per il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi ma che al momento il contratto non è stato ancora firmato. Secondo le indiscrezioni raccolte da Tv Blog, l’ex parlamentare sarà affiancata da Nicola Savino, ex conduttore della trasmissione.

Le altre novità sull’Isola dei Famosi 2022

A quanto pare quest’anno i concorrenti dell’Isola dei Famosi saranno divisi in due schieramenti: i single e le coppie. Del primo gruppo faranno parte: Alex Nuccetelli (ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia), Floriana Secondi e Ilona Staller, in arte Cicciolina.

Tra le coppie dovrebbero sbarcare in Honduras Guendalina Tavassi col fratello Edoardo (ex fidanzato di Diana Del Bufalo) e Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro. Sia la Tavassi sia la Di Pietro hanno già partecipato in passato all’Isola dei Famosi.

Sembra, inoltre, che la produzione stia facendo il possibile per avere nel cast anche l’attore Nicolas Vaporidis e la soubrette Matilde Brandi, vista lo scorso anno al Grande Fratello Vip. Grosse novità sul fronte dell’inviato: fuori dai giochi Massimiliano Rosolino e Alvise Rigo.

Il primo non ha convinto più di tanto lo scorso anno mentre il secondo – reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle – è stato battuto da Alvin dopo aver sostenuto un buon provino. L’inviato dell’Isola 2022 sarà infatti Alberto Bonato, che ha raccontato le vicende honduregne per molti anni.

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2022

L’Isola dei Famosi 2022 tornerà in onda su Canale 5 in primavera, subito dopo la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip fissata al prossimo 14 marzo. Per il secondo anno consecutivo sarà condotta da Ilary Blasi, pronta a rifarsi dopo il recente flop di Star in the star.