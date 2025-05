Isola dei famosi, vip in aeroporto: gaffe e sfoghi. Ecco cosa accade

I vip che parteciperanno all’Isola dei famosi sono in viaggio per raggiungere la meta. Hanno fatto un primo scalo a Madrid. Qui i nostri concorrenti hanno pubblicato alcuni video per raccontare, così, l’inizio del viaggio. Tra questi c’è anche Patrizia Rossetti la quale ha deciso di mostrarsi in un video. O almeno così credeva. Infatti la telecamera del telefono era girata e la Rossetti stava inquadrando tutt’altro che se stessa. L’attrice è stata ‘salvata’ da Mirko Frezza che le ha fatto notare cosa stesse facendo, invitandola a girare direttamente il telefono per riuscire ad inquadrarsi. I due scoppiano in una grande risata e già si intravede una grande complicità e una possibile alleanza tra questi due vip.

Antonella Mosetti, parzialmente inquadrata nel video della Rossetti, ha deciso di ripubblicare la gaffe della conduttrice televisiva. Insomma sembra che i vip si stiano divertendo davvero nell’attesa che il reality inizi. Tra una figuraccia ed una risata sembra che l’intento principale sia quello di salutare i propri cari e di mangiare le cose preferite. E come biasimarli? Tra poco non potranno più avere contatti con parenti e amici. E soprattutto saranno costretti a procacciarsi il cibo da soli. Il che, in linea di massima, significa non mangiare per giorni. Ma a parte questo il gruppo sembra unito e ancora non emergono diatribe o attriti. Si era parlato di un litigio proprio tra la Rossetti e Antonella Mosetti ma le due sembrano in totale sintonia. Almeno per il momento.

Isola dei famosi: Veronica Gentili ha una grande responsabilità

I concorrenti ormai saranno quasi arrivati in Honduras dove verranno completamente isolati per evitare condizionamenti. Nel frattempo in Italia Veronica Gentili sta studiando le migliori strategie. Questa edizione dell’Isola dei Famosi ha un significato speciale per la conduttrice de Le Iene. Infatti gli ultimi programmi Mediaset sui reality non sono andati affatto bene. Il Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini non è riuscito a decollare e Ilary Blasi con The Couple rischia la chiusura anticipata.

Insomma l’Isola dei Famosi deve risanare un momento delicato per Mediaset e la Gentili ha una responsabilità non da poco. Siamo certi che con la sua professionalità e la risposta sempre pronta sarà in grado di gestire efficacemente questa nuova edizione dell’Isola. Noi non possiamo che augurarle il meglio!