Isola dei Famosi, via Luxuria? Quando torna e chi conduce (rumor)

Ancora parecchi mesi separano il Grande Fratello dalla sua naturale conclusione, ma i piani alti di Mediaset si preparano già per la programmazione della prossima primavera-estate. In particolare, i vertici della Rete del Biscione stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. A quanto pare infatti, secondo un’indiscrezione divulgata nelle ultime ore da Gabriele Parpiglia, Pier Silvio Berlusconi avrebbe già deciso a chi affidare la conduzione del celebre reality show e no, non si tratta di Vladimir Luxuria.

Diletta Leotta pronta a condurre l’Isola dei Famosi

A quanto pare le idee dei vertici Mediaset sono chiare. Secondo quanto affermato dal noto giornalista Gabriele Parpiglia, ci sono ottime possibilità che Diletta Leotta possa condurre la prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Insomma, la conduzione di Luxuria per Pier Silvio Berlusconi sembra essere già un lontano ricordo e l’amministratore delegato di Mediaset è decisamente pronto a voltare pagina: “Il futuro della Leotta si potrebbe tingere dei colori dell’Honduras…La conduzione dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina…“, sono state le parole del giornalista in proposito.

Nelle ultime ore, molti utenti del web hanno iniziato a commentare la probabile scelta di Mediaset e la maggioranza ha sottolineato quanto possa essere rischiosa un’operazione del genere, soprattutto dopo il grande flop de La Talpa, che ha chiuso i battenti prima del previsto a causa dei bassi ascolti.

In effetti, come sottolineato anche dai telespettatori, dopo il disastro della passata edizione, forse sarebbe stato meglio affidare la conduzione a una veterana del piccolo schermo, come Alessia Marcuzzi o Simona Ventura che vantano già una grande esperienza sia in termini di conduzione, che per quanto riguarda il programma televisivo in sé.

Va comunque specificato che per ora si tratta di indiscrezioni, che verrano comunque confermate, con tutta probabilità, nel giro delle prossime settimane. Chissà se Pier Silvio Berlusconi preferirà optare ancora per una ventata di novità, oppure tornerà alle origini.

La data di inizio e le voci sugli opinionisti

Ma non è finita qui, perché lo spoiler sulla probabile prossima conduttrice dell’Isola dei Famosi non è stata l’unica anticipazione data da Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha infatti anche comunicato la data, o meglio il periodo, nel quale il celebre reality show dovrebbe tornare in onda: “Partenza prevista? Fine marzo…”.

Quindi, in anticipo rispetto allo scorso anno. Un dettaglio molto interessante, dal momento che, se così fosse, ciò implicherebbe una chiusura anticipata per il Grande Fratello, che ultimamente sta navigando in acque decisamente agitate dal punto di vista degli ascolti. Potrebbe quindi trattarsi di una scelta strategica? Al momento non è dato sapersi ma, come sottolineato precedentemente, si tratta di indiscrezioni che, con tutta probabilità, troveranno conferma prossimamente.

Per finire, negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare sul web anche alcune voci circa gli opinionisti della prossima edizione del reality show Honduregno. A quanto pare, Vladimir Luxuria, dopo il flop dello scorso anno, potrebbe tornare nelle vesti di opinionista. Un ruolo che, a detta di molti utenti del web, le si confà di più rispetto a quella di conduttrice. Al suo fianco, potrebbe tornare Dario Maltese, giornalista del TG5 che già nel corso della passata edizione del reality si era riscoperto in questo nuovo ruolo, dimostrando di saperci fare.

Loris Karius in Honduras?

Le sorprese non sono ancora finite, dal momento che l’indiscrezione dell’ultima ora vede una notizia bomba riguardo uno dei possibili naufraghi della prossima edizione del reality: Loris Karius. Ebbene si, il marito di Diletta Leotta, dal momento che attualmente si trova senza un contratto lavorativo, potrebbe decidere di fare quest’esperienza insieme alla moglie e partire quindi per l’Honduras, mentre la consorte guarda e giudica le sue gesta direttamente dallo studio.

Anche in questo caso è bene sottolineare che, almeno per il momento, si tratta solamente di voci di corridoio. Occorrerà attendere ancora qualche settimana per avere conferme o smentite in merito.