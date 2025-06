Isola dei Famosi, Veronica Gentili: il look Total White ha un prezzo esorbitante

Sembra un look basic, quasi improvvisato con quello che abbiamo nell’armadio. Ma Veronica Gentili ci insegna (di nuovo) che la moda non è mai solo questione di bianco e nero. Anzi, di bianco e basta. All’Isola dei Famosi, la conduttrice ha aperto la puntata con un total white da manuale, tanto essenziale quanto studiato, e decisamente non per tutte le tasche.

All’Isola dei Famosi Veronica Gentili punta sul bianco: il suo outfit minimal è tutto fuorché accessibile

Sul palco dell’Isola dei Famosi, accanto alla nuova squadra composta da Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras, la conduttrice ha puntato su un’eleganza pulita e fresca.

Camicia bianca aperta sul décolleté, lasciata morbida, accompagnata da un pantalone bianco, tutto molto basic… all’apparenza. Il tutto sembrava richiamare un certo stile “rilassato ma chic”, quello che tutte vorremmo sfoggiare in estate, magari per sembrare curate senza alcuno sforzo. E invece… La camicia è un modello Etro in seta e viscosa, con effetto jacquard tono su tono e bottoni classici: Veronica la indossa aperta sul décolleté, con quell’aria rilassata ma controllata che la contraddistingue. Prezzo di listino? 750 euro.

Il pantalone, sempre Etro, è a vita alta con piega centrale, taglio dritto e leggero motivo paisley, impercettibile ma presente. Due pezzi dall’aria pulita, che però raccontano — letteralmente — un’altra fascia di prezzo. La chiave? Sta nei dettagli. La seta della camicia cattura la luce dello studio, il taglio dei pantaloni scolpisce la figura con precisione millimetrica, il tutto senza mai risultare artefatto. Veronica Gentili conosce bene il potere di un look che non grida, ma sussurra qualità. E chi sa ascoltare, capisce subito che non è un outfit qualunque.

Oro dosato, come solo lei sa fare

Ad arricchire il total white, accessori oro: collana chain corta, orecchini e bracciale coordinati, più una cintura sottilissima e sandali alti, tutto sui toni caldi. Nulla che rubi la scena, ma tutto perfettamente calibrato per completare un’immagine che – sebbene costruita con equilibrio – ha un impatto visivo fortissimo.

Il look di Veronica Gentili funziona perché ti illude di essere semplice. Ma la verità è che c’è molto studio, molto stile, e – diciamolo – anche una cifra notevole nascosta sotto a quell’apparente candore.