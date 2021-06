Isola dei Famosi, Valentina Persia in lacrime per Cerioli: “Esclusione brutta”

All’Isola dei Famosi 2021 neanche gli ultimi giorni sono sereni e tranquilli. Dopo alcune settimane trascorse in pace, in verità, si è abbattuta una nuova tempesta prima della finale: Andrea Cerioli e Valentina Persia non hanno più fatto pace. I due hanno passato un’isola praticamente in simbiosi, hanno stretto un bel rapporto e si consideravano amici. Negli ultimi tempi, Andrea ha iniziato a notare qualche comportamento in Valentina che non gli quadrava, così all’ennesimo sono arrivati allo scontro. Hanno litigato in puntata, mentre Ilary Blasi era in collegamento con loro, perché a Cerioli non è piaciuto che Valentina si sia lamentata di lui con altri ma non direttamente con lui. Da quel momento è calato il silenzio tra i due.

Nel daytime dell’Isola 2021 di oggi, Valentina si è sfogata con Matteo Diamante ed è finita in lacrime per Andrea Cerioli. Pare infatti che tra di loro non ci sia stata più una chiacchierata, più una parola né un’attenzione di riguardo. Proprio questo ha ferito molto la Persia, che a Matteo ha spiegato di non vedere coesione nel gruppo. Lei salverebbe il salvabile, alla fine dal suo punto di vista non è successo niente con Andrea. In confessionale ha aggiunto:

“Il rapporto con Andrea Cerioli? No comment. Mi dispiace che non ci sia più una priorità nei miei confronti. Sono stata scavalcata da un gruppo di amici eletti, come prima lo ero io”

Ha notato che adesso Andrea trascorre il tempo con Ignazio Moser e Awed, come sempre, ma anche con Beatrice Marchetti. Non più con lei. Si sente esclusa da questo gruppo: “Questa esclusione ci sta, è un’esclusione brutta”. Sempre a Matteo ha raccontato che adesso Andrea non si preoccupa più di dove si trovi lei o di tenerle il posto accanto a lui e questo la ferisce molto. Matteo ha confermato questo allontanamento e si è detto molto dispiaciuto: secondo lui, infatti, tra Andrea e Valentina c’era un’amicizia reale. A un tratto però la naufraga si è asciugata le lacrime:

“Mentre Valentina piange e ci sta male perché è finito un percorso che pensavo di fare abbracciati, a lui… Non vorrei neanche piangere, speravo in un’amicizia che continuasse anche fuori”

Valentina Persia non voleva piangere per Andrea Cerioli, perché se lui non è interessato a un chiarimento vuol dire che non gli interessa molto del loro rapporto. Per questo lei non vorrebbe versare lacrime per questa amicizia finita. In ogni caso, lei non può che ringraziare e augurare ad Andrea una buona vita perché rimane una persona che ha reso molto felice la sua Isola dei Famosi.