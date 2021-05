Isola dei Famosi, tutti contro tutti: Isolde, Melillo e Cerioli sotto attacco

Dopo il daytime dell’Isola dei Famosi 2021 di oggi è chiaro che sono ormai tutti contro tutti. Non ci sono più i gruppi, sono spariti Arrivisti e Primitivi ma c’è chi fa fatica ad abituarsi a questa nuova situazione. Andrea Cerioli anche oggi ha mostrato una certa insofferenza nella convivenza con tante persone, dopo aver vissuto per giorni e giorni con pochi naufraghi. L’ex tronista però ha espresso il suo parere con calma e serenità, quindi si è aperto un confronto tra tutti i concorrenti per stabilire delle regole. La causa scatenante è stata una cena a base di granchi fatta da Awed, Matteo Diamante e Roberto Ciufoli. Erano per ovvie ragioni vicino al fuoco e probabilmente hanno fatto un po’ di rumore, mentre Cerioli era lì vicino che dormiva.

L’indomani mattina, Andrea ha chiesto a Matteo di confrontarsi perché l’ex Arrivista pare si sia risentito dell’appunto fatto sulla cena con i granchi. Il gruppo dei Primitivi era abituato a dormire intorno al fuoco, per cui si tratta di cambiare le abitudini. Dovrebbero venirsi incontro con gli orari di cena e sul posto in cui si dorme, perché il fuoco serve per mangiare. Ci sono state però delle frasi che non sono molto piaciute: Andrea ha suggerito di creare un secondo fuoco da usare per cucinare, lasciando quello di adesso a loro per dormire. Ma ormai sono un unico gruppo, gli ex Arrivisti non sono degli ospiti che devono adeguarsi agli ex Primitivi, come ha sottolineato Ciufoli in confessionale.

Tuttavia c’è stato un confronto apparentemente pacifico, ma Rosaria non ha mancato di evidenziare il fatto che Cerioli non sia dotato di uno spiccato spirito di adattamento. Intanto Miryea Stabile ha approfittato della riunione per far presente che alcuni naufraghi dovrebbero partecipare alla caccia al cibo, anziché limitarsi a mangiare. Ha fatto espressamente il nome di Angela Melillo e, dopo averla anche nominata lunedì sera, Miryea è sempre più insofferente verso l’atteggiamento della compagna d’avventura.

Anche il comportamento di Isolde è finito sotto accusa. Awed e altri naufraghi hanno notato che la campionessa è solita nominare gente accusandola di non fare nulla per il gruppo ma farebbe lo stesso. Insomma, pare che anche lei passi molto tempo a dormire. Da ciò che hanno raccontato loro, infatti, Isolde si limiterebbe a prendere della legna e nel resto della giornata non farebbe granché. Tutti nodi che verranno al pettine nella puntata di domani sera. Nuove dinamiche a disposizione di Ilary Blasi in quella che potrebbe essere una nuova scoppiettante puntata dell’Isola 2021.