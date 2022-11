Fervono i preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Confermata alla guida del programma Ilary Blasi, che in questo periodo ha deciso di prendersi una pausa dalla tv per gestire al meglio la sua chiacchierata separazione da Francesco Totti. In realtà la conduttrice voleva abbandonare il reality show ma ha cambiato idea dietro le insistenze di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi.

In questi giorni sono partiti i casting per l’Isola dei Famosi 2023, che partirà su Canale 5 ad aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv la produzione avrebbe iniziato a vagliare i nomi dei prossimi naufraghi.

Ilary Blasi e gli autori sarebbero interessati a Veronica Cozzani, la madre di Belen. Quest’ultima è diventata famosa in Italia nel 2008, proprio grazie all’Isola dei Famosi alla quale successivamente hanno partecipato Cecilia, Jeremias e Gustavo Rodriguez.

Qualche tempo fa Veronica, ex insegnante di sostegno di origini italiane, ha rimarcato che non riuscirebbe mai a partecipare ad un reality show. Ma un sostanzioso cachet potrebbe farle cambiare idea…

I probabili concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023

Secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti, per l’Isola dei Famosi 2023 si parla – oltre alla madre di Belen Rodriguez – anche di Dayane Mello (naufraga in passato della trasmissione ma eliminata dopo una settimana), Luca Di Carlo (l’avvocato e migliore amico di Ilona Staller/Cicciolina), Alessia Macari, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi.

La compagna di Albano è stata concorrente nel 2010 ma da anni è corteggiata sia dall’Isola dei Famosi sia dal Grande Fratello Vip. Nell’ultimo periodo Loredana Lecciso ha messo da parte la televisione per dedicarsi alla famiglia ma, proprio come Veronica Cozzani, potrebbe rivedere la sua posizione…

Il magazine Vero aggiunge il nome di un’altra potenziale naufraga della prossima Isola dei Famosi: Pamela Prati, reduce dalla settima edizione del GF Vip. La soubrette doveva partecipare già qualche anno fa ma poi ha rinunciato per paura dell’elicottero.

Oggi Pamela è una donna nuova e dopo il dramma Mark Caltagirone vuole farsi conoscere ancora di più dai telespettatori. Tra l’altro la Prati sarebbe in lizza anche per prendere parte a Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Ricapitolando potrebbero sbarcare in Honduras: