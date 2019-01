Isola dei Famosi, danni nella notte: tensione alle stelle per i naufraghi dopo la tempesta

Primi problemi per i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Il clima dell’Honduras è imprevedibile e il meteo riserva sempre grandi e inaspettate sorprese. Questa notte i concorrenti del reality-show condotto da Alessia Marcuzzi hanno dovuto fare i conti con una improvvisa e burrascosa tempesta. Hanno dormito poco e tutto a casa della pioggia e del fortissimo vento. I ragazzi si sono infatti visti costretti ad alzarsi e cercare di mettere al riparo il fuoco e di non mandare all’aria le loro stesse capanne. Alla fine, purtroppo, le cose non sono andate affatto bene. Sia l’Isola della Ciurma che l’Isola dei Pirati sono rimaste senza fuoco e senza rifugio.

Marina La Rosa infrange le regole dell’Isola dei Famosi a causa della tempesta: problemi per Pirati e Ciurma

In quanto leader della settimana, Marina La Rosa ha il dovere id far rispettare le regole dell’Isola. La donna deve assicurarsi che i Galeotti non escano dal loro recinto, se non quando lo decide lei stessa e solo per tre ore al giorno. In ogni caso, la naufraga ha deciso di non preoccuparsi di tale regola e di liberare i quattro giovani nel corso della notte. A causa della forte tempesta che ha colpito l’Honduras, La Rosa ha invitato Jhon, Yuri, Alice e Giorgia ad aggregarsi al resto del gruppo per ripararsi dal vento e dalla pioggia. Arrivata l’alba, su entrambe le isole si respirava un’aria non molto serena.

Isola dei Famosi: i Pirati e la Ciurma provano ad accendere il fuoco dopo la tempesta

La Ciurma ha cercato di riaccendere il fuoco, ma purtroppo non sono riusciti nel loro intento. I naufraghi sono perciò rimasti anche senza cibo. Non avendo nulla con cui cuocere il riso, i ragazzi si sono dovuti dividere una scatoletta di cibo, restando perciò senza cibo per il resto della giornata. Intanto, i Pirati si sono messi all’opera e tutti insieme sono riusciti a costruire una nuova capanna. Per loro è stato un po’ più facile riaccendere il fuoco. L’Isola ha infatti regalato loro dei fiammiferi.