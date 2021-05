Isola dei Famosi stasera: primo finalista, chi esce e ospiti in studio

L’Isola dei Famosi 2021 torna in tv, su Canale 5, venerdì 21 maggio con la diciannovesima puntata. Come sempre alla guida del programma c’è Ilary Blasi, spalleggiata in studio dai tre opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini. Una serata evento visto che verrà proclamato il primo finalista della quindicesima edizione del reality show.

Solo uno dei naufraghi ancora in gara conquisterà questo ambitissimo titolo superando un set di estenuanti prove, coordinate da Massimiliano Rosolino, e, ovviamente, anche attraverso il televoto. Spetterà infatti al pubblico l’ultima parola su chi avrà il posto in finale.

Le nominate della settimana sono Fariba Tehrani, Isolde Kostner e Rosaria Cannavò. Secondo i sondaggi ad avere la peggio sarà proprio la soubrette che però potrebbe restare in gioco accettando Playa Imboscatissima. In questo caso dovrà vedersela con i due naufraghi rimasti: Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli.

Ospiti in studio: Ubaldo Lanzo, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Beppe Braida, Daniela Martani. Fuori dai giochi, dunque, Akash Kumar dopo la lite con Ilary Blasi. Il modello di origini indiane aveva annunciato nei giorni scorsi sui social network che non sarebbe più tornato nel programma Mediaset.

Isola dei Famosi 2021 verso la finale

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 andrà in onda il prossimo 7 giugno. Per la prima volta nella storia del programma il vincitore verrà proclamato in Honduras. Scelta obbligata a causa della pandemia. Chi viene eliminato dalla trasmissione non può mettere piede in studio se non dopo due settimane di quarantena obbligatoria, così come previsto dalla legge anti Coronavirus attualmente in vigore in Italia.

Da segnalare, poi, che l’Isola dei Famosi non andrà in onda venerdì 28 maggio. La prossima settimana nessun doppio appuntamento. Ilary Blasi sarà sostituita dall’ultima puntata de Il Segreto. Dopo 2324 episodi, che hanno visto Francisca Montenegro primeggiare su tutti gli abitanti, la soap iberica saluterà il grande pubblico con un finale sconcertante.

Il reality show, la cui ultima edizione non ha brillato per gli ascolti tv, tornerà regolarmente in onda lunedì 31 maggio per la semifinale e appunto lunedì 7 giugno per la finale.