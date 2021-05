Stasera ci sarà una doppia eliminazione all’Isola dei Famosi 2021. Le anticipazioni avevano annunciato già il televoto flash, ma si conoscono anche i nomi a rischio. Nel daytime in onda oggi, infatti, Massimiliano Rosolino ha raggiunto i naufraghi sulla spiaggia per delle nomination improvvise e palesi. I concorrenti hanno scelto chi nominare per il televoto flash consapevoli che il nominato rischia l’eliminazione. Di solito in caso di pari merito a decidere chi salvare e chi mandare al televoto è il leader e stavolta è stato Andrea Cerioli in qualità di primo finalista.

I naufraghi hanno scelto la carta di chi nominare su un banchetto messo su sulla spiaggia. Dopo aver scelto, Rosolino li ha richiamati uno a uno per dire chi hanno nominato. Fariba e Miryea non erano nominabili perché sono già a rischio eliminazione, Cerioli neanche perché è già in finale. Queste le nomination palesi dei naufraghi sulla spiaggia:

Miryea ha nominato Angela;

Isolde ha nominato Awed;

Angela ha nominato Matteo;

Fariba ha nominato Angela;

Awed ha nominato Isolde;

Valentina ha nominato Matteo;

Matteo ha nominato Ignazio;

Andrea ha nominato Isolde;

Ignazio ha nominato Matteo.

C’è stato un pari merito tra Angela e Isolde, con due voti ciascuno. Andrea ha deciso di rimanere fedele al nome fatto prima, quindi ha salvato la Melillo. Isolde e Matteo sono al telefoto flash: chi verrà eliminato stasera? Sarà Ilary Blasi ad aprire il televoto nel corso della puntata dell’Isola 2021 di lunedì 24 maggio. Isolde non ha reagito male, consapevole che ormai sono in pochi sulla spiaggia e il cerchio si stringe sempre di più. Tuttavia si è pentita del nome fatto: “Avrei fatto meglio a scegliere Angela, avrebbe avuto tre voti”.

Matteo Diamante non ha reagito bene alla nomination di Ignazio Moser. I due hanno avuto un confronto, lo stesso Ignazio ha chiesto all’altro se ci fosse rimasto male. Matteo ha spiegato di non aver gradito molto la motivazione: “Non mi aspettavo mi rivotasse subito, con motivazioni di venti giorni fa che avevamo chiarito”.

Nel daytime c’è stato anche un forte scontro tra Fariba e Valentina Persia. In realtà tutto è partito quando Andrea ha fatto notare alla Tehrani di usare meno acqua dolce per cucinare il cactus, perché si ritrovano senza acqua da bere di notte in attesa della nuova fornitura. Da questa richiesta di Cerioli, Fariba è partita all’attacco contro Valentina Persia dal nulla dicendo di averla sentita dire che vorrebbe la sua eliminazione. Valentina ha detto che non è andata così, inoltre non l’ha neanche nominata nella scorsa puntata. Le due si sono ritrovate faccia a faccia, mentre Andrea si è molto innervosito perché Fariba da una sua osservazione ha creato uno scontro con Valentina.