Isola dei Famosi sostituita: Ilary Blasi in un programma con Amendola?

L’Isola dei Famosi non si farà davvero: la conferma e la ricerca di una nuova trasmissione da affidare a Ilary Blasi

Chiuso il progetto “L’Isola dei Famosi 2020“, adesso si starebbe pensando a un altro programma per Ilary Blasi, la quale è rimasta orfana di trasmissioni. Ha abbandonato il timone del Grande Fratello Vip – lasciandolo guidare ad Alfonso Signorini, suo ex opinionista -, ha chiuso con gli Eurogames (che non sono stati certamente un successo in termini d’ascolti) e prossimamente potremmo vederla ne Lo Show dei Record assieme a Claudio Amendola. Questa è la notizia – non ancora confermata – lanciata dal settimanale Oggi che, tra le sue pagine, ha raccontato anche quale sarebbe stata la reazione della Blasi non appena ha saputo che non avrebbe più condotto il famoso reality show con naufraghi come protagonisti.

L’Isola dei Famosi 2020 salta: cosa succederà adesso a Ilary Blasi?

La rivista Oggi ha dato conferma della cancellazione del reality show: “L’Isola dei Famosi salterà una stagione: l’edizione 2020 non andrà in onda per mancanza di budget. Ilary Blasi avrebbe dovuto condurla per la prima volta e si ritrova senza un programma”. Questo significa due cose: primo, che la conduttrice potrebbe prendere le redini del programma l’anno prossimo (magari l’interesse dei telespettatori crescerà nei confronti di un reality usurato); secondo, che alla Blasi potrebbe essere offerta un’inedita opportunità lavorativa.

Lo Show dei Record al posto de L’Isola dei Famosi?

Ilary Blasi e Claudio Amendola lavoreranno insieme? Il settimanale Oggi ha anche rivelato: “Dicono sia seccata e delusa: aveva puntata su L’Isola con un rilancio in grande stile, ma Mediaset vorrebbe Lo Show dei Record con Claudio Amendola”. Ilary, però, avrebbe voluto condurre con tutta sé stessa L’Isola 2020, anche perché avrebbe avuto delle grandi novità. La presunta reazione di Ilary Blasi era stata raccontata anche da Dagospia: “Non avrebbe preso affatto bene la decisione di Mediaset di far slittare alla prossima stagione L’Isola dei Famosi. La Capitana è alla ricerca di una collocazione ma soprattutto di un riscatto dopo il flop di Eurogames”.