Isola dei Famosi, Sossio bocciato ai provini: tutta colpa di una regola

Niente Isola dei Famosi per Sossio Aruta. L’ex star di Campioni era in lizza per entrare nel cast dell’edizione capitanata da Ilary Blasi. Dopo mesi di indiscrezioni e gossip, però, la presenza del compagno di Ursula Bennardo è sfumata. Il motivo? A quanto pare una regola importa dalla produzione del reality show quest’anno: quella di non avere tra i concorrenti ex protagonisti del Grande Fratello Vip. E, come sappiamo, Sossio ha partecipato alla quarta edizione della trasmissione, andata in onda nei primi mesi del 2020.

La rivelazione di Sossio Aruta è arrivata sulle pagine del settimanale Mio:

“Avevo fatto il provino per l’Isola dei Famosi ma non c’era spazio per ex gieffini in questa edizione. Ci riproverò, perché è il mio sogno da sempre”

Una scelta, quella della produzione dell’Isola dei Famosi, per fornire novità e curiosità al pubblico. In effetti nel cast non ci sono ex gieffini. L’unica eccezione è rappresentata da Daniela Martani e Andrea Cerioli, che hanno però partecipato anni fa alla versione nip del Grande Fratello (dove sono passati quasi inosservati).

Se le porte agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono state chiuse, come accaduto a Sossio Aruta, diverso è stato il discorso per personaggi che hanno partecipato ad altri format simili. Angela Melillo ha partecipato a La Talpa mentre Akash, Elisa Isoardi e Gilles Rocca sono stati protagonisti di Ballando con le Stelle.

Myrea Stabile ha vinto l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione mentre Vera Gemma ha preso parte a Pechino Express con la sua migliore amica Asia Argento.

Il futuro in tv di Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Mentre Sossio Aruta è stato bocciato ai provini per l‘Isola dei Famosi la compagna Ursula Bennardo, conosciuta a Uomini e Donne, ha preferito accantonare per il momento la carriera televisiva. L’hair stylist ha deciso di rimandare i vari provini al prossimo anno: oggi vuole concentrarsi sulla piccola Bianca, che ha appena un anno.

Ursula Bennardo ha messo da parte pure il suo lavoro di parrucchiera: oggi è un’apprezzata web influencer. Su Instagram è molto seguita per i suoi consigli, che spaziano dalla moda alla bellezza, senza dimenticare il mondo baby visto che è mamma di ben quattro figli.