Isola dei Famosi in fiamme: Vera non divide il cibo, Cerioli s’infuria

Se in puntata la Gemma ha detto che non le piace scherzare sulla fame, tornata su Playa Reunion ha dimostrato altro: scontro con Andrea

Scontro tra Vera Gemma e Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021. Non c’erano precedenti che lasciassero pensare a una guerra tra questi due naufraghi, invece è successo. L’ex tronista non è rimasto in silenzio davanti al gesto di Vera e Miryea Stabile. Le due ex Amazzoni sono tornate in gioco e hanno vinto una prova ricompensa, che hanno trovato sotto la loro capanna. Hanno pensato di non dividere col gruppo il cibo, ma solo con dei concorrenti ben scelti da loro. Quindi hanno chiamato a raccolta prima Beatrice e Fariba, poi Vera lo ha offerto anche ad Awed, in nome dei vecchi e bei tempi.

In un secondo momento hanno deciso di invitare anche Andrea Cerioli, quindi Vera ha mandato Fariba a chiamarlo. I due naufraghi hanno declinato l’invito. “O mangiamo tutti o non mangio”, ha detto Awed. Andrea era della stessa idea, mentre Paul Gascoigne ha accettato e ha diviso le patatine fritte con le due naufraghe. A Cerioli non è piaciuto questo gesto di non dividere il cibo e lo ha fatto presente a Vera:

“Abbiamo tutti fame, arriva da mangiare per trenta e lo mangiano in cinque. È vero che si gioca a persone e non in gruppo, ma secondo me con la fame non si scherza. Io non lo avrei fatto neanche al mio peggior nemico di mangiargli in faccia e non farlo mangiare”

In effetti Vera Gemma la pensava allo stesso modo fino a poco prima. In puntata infatti aveva detto che non le piace scherzare sulla fame e che non lo avrebbe mai fatto. Poco dopo però non ci ha pensato su due volte a escludere il gruppo e a chiamare solo chi voleva lei. Ha detto che non avrebbe diviso il cibo con chi aveva parlato male di lei. Insomma, è scoppiata una vera e propria guerra.

Vera non ha capito perché Andrea ha reagito così. Lui ha spiegato che non aveva alcun problema con Miryea e Vera, ma questo gesto non gli è piaciuto. Cerioli ha riconosciuto che Vera è libera di fare ciò che vuole, ma lui è libero di non apprezzarne l’atteggiamento. La Gemma ha confermato: “Io faccio quello che ca..o mi pare”. Il gruppo è definitivamente spaccato in due fazioni.

Isola 2021, il gruppo si spacca: le nuove Amazzoni

Beatrice e Fariba sono state le più felici dell’arrivo di Vera e Miryea e si sono subito unite a loro sulla spiaggia. “Mi piacerebbe vedere spaccato questo gruppo”, ha ammesso Beatrice. Vera ha detto che è una cosa che si può fare. La Marchetti si è sentita tradita dal gruppo dopo essere finita in nomination: “Sono stata nominata da tutti”, ha detto nello scontro tra Cerioli e Vera. A nominarla, però, sono stati in quattro.