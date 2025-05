Isola dei Famosi: sbarca il futuro avversario di Stefano De Martino

Mentre girano voci sulla possibilità che Barbara D’Urso vada in Rai qualcuno sta costruendosi un terreno fertile in casa Mediaset. Stiamo parlando di un giovane dai tanti talenti e dalle mille sfaccettature. Un giovane che ieri sera ha fatto il suo esordio all’Isola dei Famosi. State pensando ad uno dei naufraghi? Fuochino… ma non si tratta di nessuno di loro. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli. Il fidanzato di Giulia Salemi sa il fatto suo. Ed è per questo che, vedendo come lavora, sorge spontaneo un paragone. Il percorso di Pierpaolo ricorda moltissimo quello di Stefano De Martino. I due hanno saputo sfruttare intelligentemente le loro conoscenze e le loro comparsate televisive. Sono riusciti a costruirsi un percorso in crescita.

A differenza di molti altri che saltano di reality in reality sperando di non essere dimenticati dai media, loro due si sono mossi diversamente. Hanno sfruttato le apparizioni televisive mostrando doti inaspettate. E non solo! Nel tempo libero hanno studiato e faticato. Proprio come De Martino anche Pretelli ha lavorato dietro le quinte. Ha studiato recitazione, ballo e canto. Ha fatto tanti spettacoli teatrali e ha saputo gestire ogni lavoro con la giusta dose di carattere. Non sono mai stati troppo ma neanche troppo poco. Si percepiva che ci fosse del talento in entrambi.

Pierpaolo Pretelli: l’Isola metterà a repentaglio la sua vita privata?

Stefano e Pierpaolo hanno anche un’altra caratteristica in comune. Per garantirsi un futuro televisivo hanno messo da parte la vita personale. In questi giorni infatti si vocifera che Giulia Salemi e Pretelli siano in crisi. Il motivo pare sia proprio legato alla partenza di lui. L’esperienza all’Isola dei Famosi, infatti, sarà tanto importante quanto impegnativa. Pierpaolo sarà lontano dalla sua famiglia per molto tempo. Anche Belen, riferendosi proprio a De Martino durante un’intervista a Domenica In, disse che non si accorse della sua profonda depressione. Tanto era distratto dalla ricerca del successo.

Stefano, pur di affermarsi in televisione, ignorò le difficoltà dell’allora compagna Belen. Mise da parte la famiglia per inseguire il sogno di diventare un grande conduttore. Certo oggi raccoglie i frutti di tutta quella fatica ma a quale prezzo? Belen e Stefano si sono lasciati. Chissà dunque che anche Pretelli non debba scegliere tra lavoro e famiglia. L’unica consolazione, in tutta questa vicenda, è che, per una volta, questa ardua scelta ricade sulle spalle di un uomo e non di una donna.