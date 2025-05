Isola dei Famosi: quanto hanno offerto a Casalino? (Cifra assurda)

Oggi, 07 maggio 2025, comincia la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Voci di corridoio parlano di cachet bassissimi e di vip disposti a tutto pur di partecipare. Tutti tranne uno a quanto pare. Selvaggia Lucarelli ha raccontato di una richiesta folle da parte di un vip per poter, appunto, partecipare come naufrago all’Isola. Trattasi di Rocco Casalino. Che dopo 25 anni dalla sua prima apparizione in un reality e una carriera da politico, avrebbe valutato l’ipotesi di partecipare come naufrago alla trasmissione di canale cinque. Ma quanto ha chiesto Casalino a Mediaset? Parliamo di una cifra impensabile: un milione di euro.

In molti pensano fosse un modo per uscirne elegantemente. Dal momento che Mediaset non avrebbe mai pagato una cifra del genere. Anche se la controfferta pare sia stata molto interessante. Infatti al politico sono stati proposti ben 400.000,00 euro per poter partecipare come naufrago. Cifra che il buon Rocco ha deciso comunque di rifiutare. A quel punto Mediaset ha valutato una seconda proposta. Forse più attinente alle capacità di Rocco Casalino. Infatti gli hanno proposto di partecipare come opinionista al fianco di Simona Ventura. Ma anche questa volta la risposta è stata negativa.

I motivi dietro al rifiuto di Rocco Casalino

Malgrado le divergenze politiche Mediaset aveva grande interesse per la figura di Rocco Casalino. Che in effetti, ai tempi del Grande Fratello fu un personaggio importante per le dinamiche del gioco. Ma per il politico l’avventura all’Isola dei Famosi sarebbe stata troppo compromettente e rischiosa. La sua nuova carriera in ambito politico poteva essere messa in discussione. Questa cosa deve essere apprezzata. Non molti avrebbero rinunciato a cifre simili.

Pare infine che dietro all’interesse verso Rocco Casalino ci fosse la padrona di casa. Veronica Gentili infatti ha condotto spesso talk politici. Potrebbe quindi avere un occhio analitico verso le figure più interessanti di quel mondo. Un mondo che spesso viene dimenticato nei reality. Ma che invece potrebbe riservare grandi sorprese. Purtroppo Casalino non ha ceduto alle avances di Mediaset ma noi siamo certi che questa Isola dei Famosi potrebbe stupirci lo stesso. Stasera lo scopriremo.