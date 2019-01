Isola dei Famosi: problemi per Brosio e Grecia, Marina contro tutti

Isola dei Famosi: Paolo Brosio e Grecia Colmenares al centro dell’attenzione, Marina leader contro tutti

È andato finalmente in onda il primo ed interessantissimo daytime dell’Isola dei Famosi. Alvin ha fatto il resoconto di quanto accaduto tra i naufraghi durante i loro primi giorni vissuti in Honduras. A quanto pare, i concorrenti di questa nuova edizione sono pronti a regalare ai telespettatori davvero molto colpi di scena. Primi problemi, anche se di poco conto per il momento, per Paolo e Grecia. Il gruppo si è reso conto che Brosio si mettere all’opera solo con la pesca e quello che riesce a prendere non vale la candela. Alcuni si sono infatti lamentati di come l’uomo si metta a pescare alcune ore al giorno, per poi non rendersi utile al gruppo durante tutto il resto della giornata. Questo particolare dettaglio ha fatto storcere il naso a più di qualcuno, tant’è che in confessionale hanno rivelato che è il caso di mettere sull’attenti il diretto interessato.

Grecia Colmenares fa pipì fuori la capanna: primi scontri all’Isola dei Famosi

Grecia è stata ripresa dai suoi compagni di avventura a causa della sua pipì. La donna pare abbia fatto i suoi bisogni appena fuori la capanna che il gruppo utilizza per dormire e ripararsi dalla pioggia. I concorrenti hanno così deciso di parlare alla Colmenares, invitandola a fare la pipì lontana dal loro rifugio. L’attrice venezuelana ha ammesso di averla fatta fuori la capanna una sola volta e di aver capito di doverla fare da un’altra parte. Tutto si è risolto per il meglio, ancor prima che scoppiasse una qualunque lite.

Marina La Rosa leader dell’Isola dei Famosi: lo scontro con i Galeotti

Come saprete, tra i naufraghi quest’anno ci sono anche i Galeotti. Questi ultimi non sono altro che i quattro finalisti di Saranno Isolani. Nel corso di questa prima settimana, Marina La Rosa deve fare in modo che i quattro ragazzi rispettino alcune particolari regole, come quella di non uscire dal recinto fin quando non lo decide lei. Nonostante ciò, Yuri e Jhon sembrano non aver rispettato a pieno le regole e per questo la razione di riso giornaliera è stata dimezzata. Di fronte a tale notizia, la leader ha perso le staffe e si è vista costretta a bacchettare i naufraghi. La donna ha anche mostrato di non apprezzare moltissimo il ruolo che si trova ad interpretare, anche se sta cercando di farlo al meglio, provando a non discutere troppo con il resto del gruppo.