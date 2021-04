By

Svelato il motivo per il quale la Lamborghini non è accanto a Tommaso e alla Zanicchi

Opinionisti separati all’Isola dei Famosi. Come tutti avranno sicuramente notato Elettra Lamborghini, che ha saltato la prima puntata del reality show a causa del Covid, non è mai seduta vicino a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Perché? A svelare il motivo ci ha pensato il vincitore del Grande Fratello Vip durante una puntata del suo Punto Z, il format che conduce sulla piattaforma streaming Mediasetplay.

A sollevare il quesito è stata Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che sta seguendo con un certo interesse la nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Come a tanti altri telespettatori del programma anche a Sonia non è sfuggito questo piccolo dettaglio “scenico”.

Tommaso Zorzi ha rivelato che Elettra Lamborghini è seduta lontano dagli altri opinionisti per una questione di spazio. Sul palcoscenico dello studio milanese non c’è abbastanza spazio per tre poltrone vicine, ognuna delle quali a un metro di distanza. Seppur tamponati settimanalmente, infatti, i protagonisti dell’Isola dei Famosi devono attenersi al protocollo Covid.

Dunque visto che Elettra Lamborghini era assente alla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi si sono accomodati su due poltrone vicine. L’ereditiera, giunta solo in un secondo momento, è stata posizionata al lato sinistro della conduttrice Ilary Blasi.

Isola dei Famosi: quanto guadagnano gli opinionisti

Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane Tommaso Zorzi sarebbe l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 che guadagna di più. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 avrebbe firmato un contratto da 50 mila euro a puntata.

A Elettra Lamborghini 25 mila euro mentre la meno pagata, nonostante la sua lunga carriera, sarebbe Iva Zanicchi, con appena 20 mila euro. L’inviato Massimiliano Rosolino guadagnerebbe invece solo 30 mila euro.

E Ilary Blasi? La presentatrice dell’Isola dei Famosi percepirebbe 50 mila euro a puntata. Considerato che ogni settimana ci sono ben due dirette, Ilary dovrebbe portare a casa più di un milione di euro grazie a questo lavoro.

Si parla addirittura di un salto di qualità visto che qualche anno fa la Blasi avrebbe percepito solo 25 mila euro a puntata per presentare il Grande Fratello Vip.

A tutto questo naturalmente bisogna aggiungere gli introiti provenienti dalle campagne pubblicitarie e gli spot televisivi che vedono protagonista la moglie di Francesco Totti.