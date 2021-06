Isola dei Famosi, Miryea smaschera (ancora) Gilles: il dietrofront in studio

Miryea Stabile dopo l’Isola dei Famosi si è raccontata in una intervista a Super Guida Tv. Da La Pupa e il Secchione e Viceversa all’Honduras, la giovane ha spiegato di aver accettato l’Isola dopo mille riflessioni. Quando è arrivata la proposta, infatti, ha subito pensato che non è il programma adatto a lei. Non avrebbe mai pensato di farlo, anche perché si sarebbe dovuta raccontare in tutto e per tutto, mostrare la vera Miryea. Alla fine, però, è contenta di aver accettato e si è ricreduta in positivo. Non avrebbe mai immaginato di arrivare in semifinale, per questo non può che essere soddisfatta del suo percorso. Tuttavia arrivare in finale sarebbe stata la ciliegina sulla torta, che invece è mancata.

“Sono stata contenta di perdere contro Valentina che è sempre stata uno dei personaggi più forti dell’Isola”, ha aggiunto sulla sua eliminazione. Sull’Isola dei Famosi 2021 diverse volte l’hanno definita una banderuola, perché ha cambiato spesso persone a cui si è affidata nel suo percorso. Oggi Miryea ha risposto a chi l’ha chiamata banderuola, spiegando che il suo non era un cambiare idea o alleato. Molto più semplicemente non si è mai lasciata condizionare dal gruppo a cui apparteneva in quei momenti e se aveva qualcosa di diverso da dire, lo diceva:

“Sono sempre stata me stessa al 100%. Gli altri non hanno sopportato il fatto che io non mi sia accodata al pensiero del gruppo. Io ho sempre cercato di farmi un’idea sulle situazioni senza essere condizionata. Non mi sento assolutamente una banderuola”

C’è stato un momento in cui si è sentita sola, ovvero quando ha smascherato Gilles Rocca. Il momento è noto a tutti, ovvero quando ha parlato della richiesta del concorrente di essere nominato. Miryea si è sentita sotto attacco, nessuno le è stato vicino e di questo è dispiaciuta. Ma pare che la battaglia con Gilles non sia ancora finita! L’ex naufraga ha risposto anche a una domanda su di lui. Le hanno chiesto se in qualche modo ha ripensato alle parole di Rocca, che le aveva detto di essere solo “merce di scambio” per gli altri concorrenti. Pare che Miryea non abbia affatto riconsiderato quelle parole, soprattutto alla luce di cosa è successo in studio tra Gilles Rocca e i suoi cari:

“Mio padre, mio fratello e Luca Marini che erano presenti in studio a sostenermi mi hanno riferito che Gilles prima aveva parlato male di me e poi a loro invece aveva detto che io ero forte e che ero una brava ragazza. Forse è Gilles ad essere stato banderuolo”

Insomma, Gilles dopo essere tornato in Italia pare aver cambiato idea su Miryea, stando alle sue parole. Ma la giovane ha rivelato anche altro: Drusilla Gucci l’ha cercata. Miryea non ha nascosto la delusione provata quando ha sentito una clip in cui Drusilla affermava di provare fastidio per alcuni suoi atteggiamenti. Oggi le cose sono cambiate:

“Ora che sono uscita, Drusilla ha chiesto il numero a Luca che ha avuto l’occasione di conoscere in studio. Ci siamo sentite. Si è scusata e mi ha detto che le farebbe piacere recuperare il rapporto con me. Prossimamente dovremmo vederci”

Infine, Miryea Stabile ha detto che non accetterebbe il Grande Fratello Vip. Non la prossima edizione almeno, quindi non dopo aver portato quasi al termine l’Isola dei Famosi. Per il momento due reality possono bastare, un domani si vedrà.