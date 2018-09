Isola dei Famosi, Melissa Satta esclude la sua partecipazione: i motivi del rifiuto

Isola Dei Famosi: Melissa Satta pronta a partire per l’Honduras? L’ex velina fa chiarezza

Dopo il ritiro di Stefano De Martino tutti, oggi, sono curiosi di sapere chi, all’Isola dei Famosi, lo sostituirà come inviato dall’Honduras. È possibile che la produzione, questa volta, abbia deciso di puntare tutto su una donna? E, se così fosse, chi sono le candidate in lizza per il ruolo? A queste domande, al momento, noi non possiamo rispondere, soprattutto perché nulla di ufficiale è emerso al riguardo. Il settimanale Chi, però, ha provato a chiedere a Melissa Satta se lei, adesso, potesse essere interessata a fare parte della trasmissione (se come concorrente o inviata, però, non è stato specificato). Dopo l’addio a Tiki Taka, d’altronde, è state lei stessa a dichiarare di essere “aperta a tutto” a livello professionale.

Isola dei Famosi: Melissa Satta esclude la sua partecipazione

Quando durante l’intervista è stato chiesto a Melissa Satta se, per lavoro, sarebbe stata disposta ad allontanarsi dalla sua famiglia per più mesi lei, senza esitazione, ha dichiarato: “Vuole sapere se andrei in Honduras per l’Isola dei Famosi? No, non sono pronta a lasciare mio marito e mio figlio per così tanto tempo”. Noi, ovviamente, non sappiamo se la proposta di prendere parte al reality sia effettivamente mai arrivata al tavolo dell’ex velina. Sappiamo però che, qualora questo accadesse, la risposta della Satta (tenendo conto delle sue ultime dichiarazioni) non sarebbe certo positiva.

Le Iene, Melissa Satta dichiara: io alla conduzione? “Non ne so niente”

Quando Ilary Blasi ha fatto sapere che, molto probabilmente, da quest’anno non ci sarebbe stata più lei alla conduzione del Le Iene, tanti sono stati i nomi delle showgirl saltati fuori che, secondo le prime indiscrezioni, avrebbero potuto prendere il posto della moglie di Totti (compreso quello di Melissa Satta). Oggi, però, sul suo possibile arrivo al Le Iene la moglie di Boateng ha dichiarato: “Non ne sapevo e non ne so niente, sono comunque aperta a tutto”.