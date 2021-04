Isola dei Famosi: Jeda fidanzato di Vera Gemma in Honduras? Il gossip

La quinta puntata dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 29 marzo scorso, ha visto l’eliminazione di Vera Gemma al televoto. Come è accaduto per gli altri naufraghi fatti fuori dal pubblico, anche a lei è stato chiesto di continuare la sua avventura su Parasite Island, insieme a Fariba Tehrani, Ubaldo Lanzo e Brando Giorgi. Non le è proprio andata a genio aver perso contro Awed e Gilles Rocca, tanto che non ha esitato un attimo a cogliere questa opportunità e ha deciso di rimanere. Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, ha svelato che il fidanzato Jeda all’Isola dei Famosi potrebbe fare una sorpresa a Vera Gemma di persona. Il ragazzo, infatti, potrebbe sbarcare in Honduras:

“Farà solo una sorpresa alla concorrente o dietro potrebbe esserci dell’altro? Ah saperlo…”

Questo potrebbe far pensare che al trapper milanese sia in lizza per diventare un nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi. La presenza in studio di Jeda ha suscitato grande interesse nel pubblico da casa per la sua simpatia innata. Insomma pare che sia riuscito a conquistare tutti. I rapporti con la famiglia di Vera sembrano ottimi: Jeda si occupa spesso di Maximus, il figlio di dieci anni della compagna.

A quanto pare, però, i genitori del 22enne non avrebbero preso bene il suo rapporto con la donna dal momento che tra loro ci sono ben 28 anni di differenza. Durante Casa Chi, il giovane ha raccontato che con la madre non ha un bel rapporto da diversi anni. Oggi stare con una donna più grande lo rende orgoglioso, è una esperienza di vita che sta facendo. Non ha mostrato un pizzico di gelosia nei confronti di Vera perché si fida ciecamente di lei.

Sembra essere molto sicuro del loro sentimento così profondo che li unisce. Le avance a Beppe Braida, Awed e all’egocentrico Akash Kumar non hanno scalfito Jeda. Ha dichiarato a Ilary Blasi in puntata di essere assolutamente fiducioso.

Isola dei Famosi: naufraghi eliminati potrebbero rientrare in gioco

Secondo alcune indiscrezioni, tra qualche settimana tra gli eliminati dell’Isola dei Famosi 2021 che hanno deciso di restare su Parasite Island si aprirà un televoto e solo uno di loro potrebbe rientrare in gioco e tentare nuovamente un successivo ingresso. Come la prenderanno gli altri concorrenti?