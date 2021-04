Isola dei Famosi: in arrivo due nuove concorrenti con un ex in comune

Nuovi ingressi all’Isola dei Famosi 2021. Il reality show andrà avanti fino a giugno e dopo l’addio del visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash e Daniela Martani la produzione ha pensato bene di inserire in gioco altri due nuovi concorrenti. Due donne dalla personalità molto forte che sicuramente saranno in grado di costruire nuove dinamiche. A spifferare i nomi delle new entry ci ha pensato Riccardo Signoretti, il diretto di Nuovo e Nuoco Tv.

Via Instagram il giornalista ha annunciato che le nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi sono Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera. Il nome della prima, attrice e conduttrice, era già trapelato nei giorni scorsi ma pare che solo in queste ore sia diventato certezza. Al momento la Tittocchia non ha ancora confermato la notizia. La Ferrera, invece, ha condiviso su Instagram alcune stories in cui annuncia il suo arrivo in Honduras.

Manuela Ferrera ha svelato ai suoi follower – quasi 80 mila su Instagram – di essere una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. Ha anticipato ai suoi fan che nelle prossime settimane dovranno abituarsi a vederla senza trucco, senza abiti succinti e senza tacchi. Manuela ha poi spiegato di essere in attesa della produzione per la prova costumi che dovrà sfoggiare in Honduras.

Non solo: la Ferrera ha inoltre commentato il post social di Riccardo Signoretti che annuncia il suo arrivo nel programma di Ilary Blasi. Il direttore ha invitato la soubrette a stare attenta a Emanuela Tittocchia visto che le due, in passato, hanno amato lo stesso uomo. Di chi si tratta? Di Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello oggi opinionista di Barbara d’Urso.

“Ci sarà da ridere”, ha puntualizzato Manuela Ferrera, balzata agli onori della cronaca rosa per via della sua relazione amorosa con Gonzalo Higuain, ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan. Dunque l’Isola dei Famosi 2021 è sempre più “isola delle donne”, come è stata definita dalla Capitana Ilary Blasi.

Al momento non è chiaro quando entreranno effettivamente in gioco Manuela Ferrera ed Emanuela Tittocchia: non è escluso che vengano presentate già il prossimo lunedì 12 aprile. Giovedì 8 la trasmissione non va in onda per lasciare spazio a Supervivientes, la versione spagnola del format.