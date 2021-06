Isola dei Famosi, Ignazio Moser si rifiuta di fare la proposta di matrimonio

By

Ignazio Moser “contro” gli autori dell’Isola dei Famosi 2021. Il figlio di Francesco si è rifiutato di fare la proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez durante la finale del programma in onda su Canale 5 lunedì 7 giugno. Nel corso dell’ultima puntata Nacho ha avuto modo di rivedere la sorella di Belen, volata in Honduras per una romantica sorpresa insieme ad Arianna Cirrincione, la compagna di Andrea Cerioli.

Prima di poter riabbracciare la sua fidanzata Ignazio Moser ha letto dei romantici messaggi scritti da Cecilia Rodriguez. Poi ha incontrato la 31enne e i due si sono scambiati baci carichi di passione. Un momento davvero emozionante, che ha commosso gran parte del pubblico, che segue con interesse e curiosità la coppia dal 2017, da quando Cecilia e Ignazio si sono conosciuti e innamorati alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi ha colto la palla al balzo per spingere il concorrente dell’Isola dei Famosi a fare la proposta di matrimonio in diretta, proprio lì sulla spiaggia dell’Honduras. Da tempo si parla infatti di nozze tra Ignazio e Cecilia ma ad oggi i due non hanno ancora concretizzato questo sogno. “C’è il tramonto, il mare, la spiaggia. Se scavi lì sotto c’è una cosetta, mi sono portata avanti”, ha detto la bionda conduttrice al naufrago.

Ilary Blasi è stata spalleggiata dall’opinionista Elettra Lamborghini che, da buona romanticona, voleva emozionarsi davanti al grande passo di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Nonostante l’invito di Ilary Blasi Ignazio Moser si è rifiutato di fare la proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez in diretta:

“Sono cose che preferiamo tenere riservate. Già la nostra relazione è nata sotto alle telecamere. Abbiamo già fatto troppo davanti alle telecamere. E poi anche se fosse vorrei scegliere io l’anello. Vi ringrazio ma questa cosa qui no. Vi prometto che appena succede ve lo comunicherò”

Cecilia Rodriguez è apparsa d’accordo col suo compagno, che ha definito l’uomo che ha amato di più in tutta la sua vita:

“Non abbiamo bisogno di questo. Noi faremo la festa dell’amore. Io ho sempre detto che vorrei morire accanto a lui. Fare io la proposta? Non abbiamo bisogno di questo per unire il nostro amore”

Il pubblico dell’Isola dei Famosi ha apprezzato la scelta di Ignazio Moser, che ha ribadito di aver capito grazie al reality show di amare profondamente la sua fidanzata. Lontano per ben due mesi Moser ha compreso fino in fondo quanto sia davvero importante Cecilia Rodriguez nella sua quotidianità.

Oggi Ignazio Moser sogna ancora di più un futuro con la sorella di Belen, che considera indubbiamente la donna della sua vita.