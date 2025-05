Isola dei Famosi, grave infrazione del regolamento: esplode la lite tra i naufraghi

Giorni di polemica all’Isola dei Famosi. Nonostante il programma sia cominciato poco più di una settimana fa, le litigate sono praticamente all’ordine del giorno. Nelle ultime ore è esploso il panico per via del fuoco, situazione che ha visto protagonisti sia i giovani che i più grandi. Infatti Mirko parlando con i suoi compagni ha deciso di confessare di aver aiutato i ragazzi ad accendere il fuoco, infrangendo il regolamento, dal momento in cui non dovrebbe aiutare i ragazzi dell’altra squadra. Ovviamente questo ha gettato tutti nel panico, perché i naufraghi hanno visto la possibilità di rimanere ancora una volta senza fuoco, che questo vuol dire non poter mangiare. Stesso discorso per i giovani, che erano oramai senza forse perché per una intera settimana non erano stati in grado di accendere il fuoco da soli.

Infatti Nunzio si è giustificato dicendo che si prende tutte le sue responsabilità dell’accaduto, ma aveva visto i suoi compagni stare male, senza forze, sapeva che avevano bisogno di mangiare, e così accettato l’offerta di Mirko quando è arrivata. Di questo anche lui ha intenzione di prendersi tutte le responsabilità, in ogni caso è stato supportato dai suoi compagni di viaggio che hanno compreso il suo gesto.

Alessia accusa Paolo e Patrizia di essere stati testimoni dell’infrazione di Mirko, ma Patrizia nega.#Isola pic.twitter.com/f7v2aNGjBf — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 15, 2025

Isola dei Famosi: esplode la lite tra Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti

Intanto però tra i più grandi invece è scoppiata una lite. Infatti Alessia ha raccontato dopo la confessione di Mirko che lei tutto questo lo sapeva, perché può dire con assoluta certezza di aver saputo che Paolo e Patrizia sono stati testimoni del gesto del naufrago. Questa accusa ha fatto esplodere una vera e propria litigata tra la Rossetti e la Fabiani: Patrizia si è prontamente difesa dicendo che non è vero e così è nata una accesa discussione all’Isola.

La confessione di Mirko, in ogni caso, ha gettato tutti nello sconforto, perché hanno capito che riceveranno un provvedimento da parte dello spirito dell’isola e che sicuramente rimarranno ancora una volta senza fuoco. Questa esperienza per i naufraghi si sta rivelando più difficile del previsto, dopo giorni senza mangiare, l’infrazione di Mirko ha decisamente scaldato gli animi e fatto esplodere diverse discussioni.