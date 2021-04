Isola dei Famosi Gilles e Francesca, amicizia finita? “Deve portare rispetto”

By

Il rapporto tra Rocca e la showgirl sembra aver subito un duro colpo: la situazione in Honduras pare essere destinata a cambiare

È arrivata al capolinea l’amicizia tra Gilles Rocca e Francesca Lodo all’Isola dei Famosi? Il daytime di oggi pomeriggio ha sorpreso un po’ tutti i telespettatori di Canale 5. Dopo la puntata di ieri, la showgirl 38enne si è sfogata con alcuni compagni d’avventura sulle accuse ricevute da Gilles. Quest’ultimo l’ha accusata di essere agguerrita ogni volta che si trova di fronte alla pentola del riso. Questo sua affermazione ha lasciato un po’ senza parole Francesca, che probabilmente non si aspettava di ricevere un attacco da parte di Rocca. I due, infatti, hanno sempre dimostrato di essere molto uniti.

Entrambi sembravano nutrire una simpatia reciproca ma, secondo la Lodo, Gilles teneva dentro da tempo ciò che realmente pensava. “Ci sono sempre modi e modi di dire le cose”, fa presente Francesca, che appare sconvolta dal comportamento di quello che probabilmente credeva fosse suo amico. Più volte Gilles è stato attaccato dal pubblico per i suoi modi un po’ “aggressivi”, utilizzati per dire ciò che pensa. Anche dallo studio è stato invitato a essere più calmo. Nonostante le critiche, Rocca sembra non riuscire a lavorare su questo lato del suo carattere.

Il suo modo di fare, però, potrebbe creare altri problemi sull’Isola e questa volta con una persona molto vicina a lui. In queste ultime ore, Francesca Lodo è apparsa abbastanza delusa dall’atteggiamento che Gilles ha tenuto nei suoi confronti. “Come io ti porto rispetto, tu devi portare rispetto a me”, dichiara la showgirl furiosa. La Lodo fa notare ai suoi compagni d’avventura che Gilles ha parlato di lei come se le stesse vomitando qualcosa che da tempo teneva dentro.

Il pubblico, di fronte a questa scena, nota con stupore che potrebbe essere arrivata la rottura nell’amicizia tra Gilles e Francesca. Dunque, il gruppo che molti hanno criticato potrebbe sgretolarsi. Tanti erano convinti che la maggior parte dei naufraghi seguissero e stessero attaccati a Gilles. Quest’ultimo ha sempre negato di essere il ‘capo’ di questo gruppo. Ora la situazione potrebbe decisamente cambiare in Honduras, se l’amicizia tra Gilles e la Lodo dovesse realmente arrivare al capolinea.

Per scoprire cosa accadrà tra i naufraghi bisognerà attendere. Intanto, al televoto si stanno sfidando Vera Gemma, Fariba e Miryea.