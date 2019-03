Isola dei Famosi, Ghezzal si svela: ecco perché ha lasciato l’Honduras

Isola dei Famosi, Ghezzal ritirato: l’ex calciatore svela il motivo

In attesa della nuova diretta dell’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi, scopriamo il reale motivo che ha spinto Ghezzal a ritirarsi. Il giovanissimo ex calciatore ha infatti deciso di lasciare l’Honduras proprio nella settimana in cui è finito al televoto. Non è comunque quest’ultimo particolare dettaglio la causa dell’abbandono dell’ormai ex naufrago. Ed è proprio in queste ore prima della puntata in prima serata che sentiamo dal diretto interessato cosa è accaduto e perché ha deciso di tornare immediatamente in Italia. Negli scorsi giorni si è parlato di motivo personali e questo oggi vengono confermati e spiegati.

Ghezzal lascia l’Isola dei Famosi: il naufrago spiega perché

Poco prima di lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi, Ghezzal dichiara: “L’isola mi ha dato le risposte più belle, però l’unica risposta vera che mi importava era cosa avrei voluto far da grande.E l’Isola me l’ha data.” A quanto pare, prendere parte ad un reality-show così difficile da portare a termine ha dato modo all’ex calciatore di chiarirsi le idee e capire realmente cosa vuole dalla sua stessa vita. In Honduras, l’uomo ha stretto una bellissima e sincera amicizia con Marco Maddaloni. Per salutarsi nel migliore dei modi, il judoka si è lasciato andare ad un semplice ma simbolico gesto. Lo sportivo ha condiviso con Ghezzal la sua unica fetta di cocco della giornata. “Non è niente ma è tutto: questo è il mio pezzo di cocco di stasera ho solo questo da darti, è un gesto. Ciao fratello!”

Isola dei Famosi, Ghezzal: commozione tra i naufraghi in Honduras

Oltre a Marco, anche gli altri naufraghi si sono mostrati piuttosto scossi dalla scelta di Ghezzal. In ogni caso, l’uomo ha lasciato l’Isola e questa sera darà maggiori spiegazioni in diretta tv nello studio di Alessia Marcuzzi. Quella in onda questa sera sarà una puntata imperdibile!