Isola dei Famosi, Fariba Tehrani in ospedale: altri problemi fisici, come sta

Non c’è pace per Fariba Tehrani che continua a dover fare i conti con dei problemi di salute che, al momento, non riesce a capire da che cosa siano causati. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, che anche circa un mese fa informava di essere alle prese con dei malesseri, nelle scorse ore si è recata in ospedale per eseguire dei test. Non tutto, però, è andato per il verso giusto, almeno stando alla versione che la madre di Giulia Salemi ha fornito sui social, attraverso la pubblicazione di una serie di Stories Instagram.

Fariba due giorni fa è andata all’ospedale di Piacenza e ha dichiarato di essere rimasta “basita” per quel che è accaduto e il trattamento ricevuto. In particolare ha raccontato di aver “atteso un sacco di tempo” per essere visitata. Due i problemi accusati: uno al ventre e uno alla guancia. “Ho la pancia che si gonfia”, ha spiegato, aggiungendo che i medici per ora non ne capiscono il motivo dicendo che “non si capisce niente, non si sa cosa può essere”.

Stessa situazione per l’altro malessere: “Per quanto riguarda la guancia ha detto (chi l’ha visitata, ndr) che non capisce, devo andare dallo specialista oggi”. La 59enne ha poi affermato di aver dovuto anche affrontare un episodio alquanto spiacevole. A un certo punto chi l’ha seguita avrebbe rischiato di commettere un grave errore: “Ho dimenticato di dirvi che questo dottore stava facendo la diagnosi con la cartella di un altro paziente. Per fortuna mi sono accorta. Ho detto: “Guardi che non è mia”. Assurdo. Subito ha cominciato a scrivere cortisone, antibiotici, tachipirina. Io basita”.

La Tehrani, sconfortata, ha infine dichiarato di avere 38,5 di febbre, oltre a manifestare il proprio disappunto per aver dovuto sborsare 84 euro. “Non mi hanno fatto neanche l’ecografia. Bella roba, era meglio andare in privato”, ha chiosato con tono polemico.

Fariba Tehrani: tornata da L’Isola dei Famosi ha scoperto che le si erano incrinate due costole

A fine giugno la donna, come sopra accennato, spiegava che dopo il suo rientro dall’Honduras, dove è stata protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi vinta dallo YouTuber Awed, ha dovuto prendere “ogni giorno” degli antidolorifici per via di costanti fitte che hanno colpito il suo corpo. Inoltre ha aggiunto di essere stata spesso vittima di tachicardia e di respiro corto.

La madre dell’influencer Giulia Salemi ha raccontato poi di aver scoperto, una volta tornata dall’esperienza vissuta in terra honduregna, che le si erano incrinate due costole. Al momento la 59enne continua a non godere di uno stato di salute ottimale.