Isola dei Famosi: ex naufrago confessa: “Dormivo sulle panchine”

A molti non è piaciuto durante l’Isola dei Famosi. Apparentemente snob e con la puzza sotto il naso, Daniele Radini Tedeschi nasconde tutt’altra personalità e ha alle spalle una vita incredibilmente difficile. Non tutti sanno ad esempio che l’ex naufrago è stato un senzatetto per un certo periodo della sua vita. Ecco cos’ha dichiarato al settimanale Vero:

“Avevo circa vent’anni quando a Roma, ero in Piazza Trilussa, incontrai una ragazza…Oggi la definirebbero negativamente una punkabbestia. Abbiamo iniziato a parlare e poi è nata una frequentazione. In quei pochi mesi dormivo per strada o sulle panchine”

Daniele Radini Tedeschi si è quindi invaghito di questa ragazza, anche se poi la relazione è finita per via del fatto che lui si è spaventato e di conseguenza allontanato da quell’estrema libertà. Dopo l’Isola dei Famosi ha anche confessato di ripensare a quel periodo con tanto dolore, perchè ha scoperto che quella giovane donna è morta pochi anni fa.

“Le sarò grato per sempre, averla conosciuta mi ha fatto ritrovare il senso della vita.”

L’ex naufrago è stato con Pietro Fanelli un pesce fuor d’acqua durante tutto il percorso, forse per la sua capacità di cavarsela da solo, anche se poi ha deciso di ritirarsi dal programma come del resto avevano fatto tanti altri concorrenti durante l’edizione di Vladimir Luxuria. Nel reality è stato visto spesso come egoista, ma ecco le sue parole rilasciate sempre al settimanale Vero:

“Ho voluto portare in quel microcosmo dell’Isola dei Famosi le regole che osservo nella mia vita: sono un anarchico mendicante…l’Isola segue la logica dell’utile: se peschi, mangi. Occorrerebbe invece pensare agli insegnamenti di San Francesco, nulla di quello che abbiamo ci appartiene.”

Con una carriera da artista e opinionista, Daniele Radini Tedeschi è stato per un certo periodo ospite nel programma “Vieni da me” di Caterina Balivo su Rai 1. Eppure ha sempre lasciato trapelare una certa malinconia, che lui stesso ha ammesso su Vanity Fair poco tempo fa, finito il reality:

“Sono una persona che tendenzialmente soffre di malinconia continua, senza contare che prima di entrare nel reality ho avuto un lutto molto grave che mi ha messo in ginocchio. Non sono mai stato una persona felice, ma lo maschero attraverso il grottesco e il cinismo. Resta che sono partito dopo essermi confrontato con il mio medico.”

Una dichiarazione così sincera che aveva sconvolto i fan, anche se pochi erano riusciti a conoscerlo durante il programma. Daniele Radini Tedeschi ha anche confessato di essere stato in dubbio se partire o no, soprattutto per il suo disturbo di insonnia.