Isola dei Famosi: eliminato, leader, concorrenti sospesi e nuovi nominati

Isola dei Famosi puntata lunedì 4 marzo 2019: ecco cosa è successo

Jeremias Rodriguez è stato definitivamente eliminato dall’Isola dei Famosi 2019. Il fratello di Belen ha prima perso al televoto settimanale con Marina La Rosa e Luca Vismara e poi non ha superato la sfida con Kaspar Capparoni all’Isola che non c’è. Il pubblico ha infatti preferito l’attore, che è tornato col resto del gruppo insieme a Stefano Bettarini (esente dal televoto con Jeremias perché ha superato la prova dell’uomo vitruviano la scorsa settimana). Kappa e Betta sono da oggi due concorrenti sospesi: solo uno di loro nei prossimi giorni potrà rientrare a tutti gli effetti in gara e concorrere così alla vittoria finale. Intanto Soleil Sorge è diventata per la terza volta leader: in una prova di forza l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è riuscita a battere il campione di judo Marco Maddaloni.

Soleil Sorge porta Riccardo Fogli sull’Isola bonita

Conquistata di nuovo la fascia da leader, Soleil ha deciso di portare sull’Isola bonita – l’isola con tutti i comofort della cività – Riccardo Fogli. I due trascorreranno qualche giorno di relax lontani dal gruppo e potranno mangiare delle abbondanti pietanze.

Chi sono i nuovi nominati dell’Isola dei Famosi

I nominati di questa settimana sono Ghezzal, Aron Nielsen e Luca Vismara. Quest’ultimo è stato scelto da Soleil, che non riesce ad instaurare un buon rapporto con l’ex concorrente di Amici.