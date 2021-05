Isola dei Famosi diciassettesima puntata: eleminato, nominati e polemiche

La diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, in onda venerdì 14 maggio, è iniziata con un confronto tra Isolde Kostner e Valentina Persia. Sono riuscite a trovare un punto d’incontro dopo la puntata di lunedì. La seconda si trovava al televoto proprio a causa della nomination della sciatrice alpina. La prima a salvarsi questa sera è stata proprio Valentina, che ha dovuto sfidare in una prova leader proprio Isolde. A vincere è stata quest’ultima!

La permanenza sull’Isola di Roberto, Rosaria ed Emanuela è dipesa dalla Kostner, che ha dovuto decidere chi mandare al televoto flash. Si è trovata a rischio eliminazione la Tittocchia, che non ha reagito bene di fronte alla scelta della leader. La puntata è andata avanti con Beatrice e Francesca, che hanno trascorso insieme questi giorni su Playa Imboscadissima. La Lodo ha ammesso di essersi trovata molto bene.

Si è poi accesa una nuova discussione su Playa Palapa. Qui i naufraghi hanno avuto modo di ascoltare le affermazioni fatte negli ultimi giorni da Andrea Cerioli, infastidito dall’unione dei due gruppi Primitivi e Arrivisti. Questa sera, l’ex tronista ha confermato che trovarsi in tanti in un unico gruppo potrebbe essere difficile per lui.

Proprio dopo questa unione, si sono scatenate altre polemiche tra gli uomini prensenti in Honduras. Matteo Diamante si è scontrato con Ignazio Moser e poi è arrivato anche l’intervento di Roberto Ciufoli. Non si è giunti alla riappacificazione e, subito dopo, ha preso inizio la seconda prova leader, quella degli uomini. Ha vinto la gara Ignazio, che ha dovuto scegliere chi mandare al televoto flash con Emanuela, tra Roberto e Rosario.

Moser ha scelto Ciufoli. In Palapa, la puntata è andata avanti con una clip che ha visto protagonista Andrea e le sue polemiche. Con molta ironia, il programma ha evidenziato i momenti in cui il naufrago lamenta determinati problemi. Lui stesso ha ascoltato il tutto con il sorriso. C’è chi ha avuto da ridere su Isolde, che ha spesso nominato usando la motivazione dei lavori sull’Isola.

Cerioli, Moser e Awed hanno fatto notare che, in definitiva, la Kostner non svolge proprio tutti i compiti. È arrivato il momento di annunciare il risultato del televoto flash, che ha portato l’eliminazione della Tittocchia con il 43% contro il 57% di Ciufoli. Emanuela ha dato il bacio di Giuda proprio a Roberto, prima di lasciare la Palapa.

I due leader hanno dovuto formare due squadre per la nuova prova. Isolde ha scelto Angela, Matteo, Awed e Rosaria. Ignazio ha portato con sé Andrea, Miryea, Valentina e Roberto. Fariba non ha potuto prendere parte alla sfida e si è schierata dalla parte di Isolde. Il secondo gruppo ha vinto la prova e i cinque naufraghi hanno potuto gustare cinque pietanze.

La Tittocchia ha raggiunto Playa Imboscadissima, dove ha trovato Beatrice e Francesca. Qui ha rifiutato l’offerta di restare e di andare al televoto, sebbene dallo studio l’abbiano incitata a fare il contrario. Isolde e Ignazio, i due leader della puntata, si sono sfidati in un duello: il vincitore è diventato il Super leader, mentre chi ha perso è andato direttamente al televoto. La sfida è stata vinta da Isolde.

Miryea ha avuto un attimo di sconforto e ha lasciato, insieme a Valentina, per qualche minuto la Palapa. Quando la sua squadra ha vinto la prova, di fronte alle cinque pietanze, non è riuscita a trattenere le lacrime. Cerioli ha dichiarato di essere disposto a lasciare la sua pasta a Miryea, alla quale è toccato il piccolo dolce. La proposta di Andrea non è stata accettata e, una volta tornati in Palapa, la Stabile si è lasciata andare allo sconforto.

È arrivato il momento delle nomination, che hanno portato al televoto Roberto, che ha affiancato Ignazio e Andrea. Quest’ultimo è stato nominato dal Super leader, ovvero da Isolde. Non ha preso bene la sua nomination, tanto che l’ha subito attaccata.

Andrea ha nominato Matteo;

Matteo ha nominato Roberto;

Angela ha nominato Matteo;

Rosario ha nominato Roberto;

Valentina ha nominato Roberto;

Awed ha nominato Angela;

Miryea ha nominato Awed;

Fariba ha nominato Awed;

Roberto ha nominato Matteo.

Durante le nomination, Ilary ha permesso a Miryea di parlare con Vera Gemma e con suo padre. La Stabile ha ammesso di vedere una doppia faccia in Angela e Awed. A darle forza ci ha pensato anche Elettra Lamborghini, che le ha proposto di incontrarsi quando finirà questa esperienza. Roberto, invece, ha ricevuto un messaggio dalla moglie Theodora e dal figlio.

Isolde, in quanto super leader, avrà un altro compito: dovrà dare il bacio di Giuda al naufrago peggiore di ogni giornata.