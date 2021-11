Isola dei Famosi confermata da Mediaset, cast rivoluzionato: salta La Talpa

By

Il reality show diventato popolare grazie a Simona Ventura tornerà presto in televisione

L’Isola dei Famosi tornerà presto sul piccolo schermo. Mediaset ha deciso di confermare il reality show nel palinsesto di Canale 5: a riportare la notizia il sempre informato Tv Blog. Il programma, diventato popolare grazie a Simona Ventura, ripartirà in primavera, molto probabilmente a marzo dopo la fine dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip (che è stato allungato fino a febbraio).

Si tratterà della diciassettesima edizione, la settima targata Mediaset dopo i primi anni in Rai sotto la guida di Super Simo e Nicola Savino. Molto probabilmente l’Isola dei Famosi andrà avanti anche nel 2023, in modo da rispettare il contratto stipulato da Mediaset con la casa di produzione Banijay. Per l’edizione che vedremo nei prossimi mesi pare certa la presenza di Ilary Blasi, che ha preso il posto di Alessia Marcuzzi.

Il resto del cast dell’Isola dei Famosi sarà a quanto pare completamente rivoluzionato. Addio all’inviato Massimiliano Rosolino – che ha ricevuto più di qualche critica – e agli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi (quest’ultimo ha tra l’altro lasciato Mediaset). In questi giorni la produzione starebbe vagliando nuovi nomi, forti e interessanti, da affiancare alla moglie di Francesco Totti.

In questo periodo sarebbero inoltre iniziati i primi contatti con i nuovi naufraghi: gli autori sarebbero alla ricerca di personaggi forti, in grado di suscitare interesse nel pubblico. Top secret per il momento i Vip già selezionati.

Che fine fa La Talpa

Con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi su Canale 5 è chiaro che non ci sarà posto per La Talpa. La scorsa estate Mediaset aveva annunciato il ritorno dell’adventure game portato al successo da Paola Perego. Lo show era previsto dopo la fine del Grande Fratello Vip ma pare che slitterà alla prossima stagione televisiva. Forse a settembre 2022, al posto della trasmissione guidata da Alfonso Signorini.

Ancora top secret il nome della papabile presentatrice de La Talpa: si è parlato a lungo dell’arrivo di Barbara d’Urso, rimasta solo con Pomeriggio 5, mentre qualcun altro ha indicato la coppia formata da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Per ora Mediaset preferisce puntare sull’Isola dei Famosi, in cerca di riscatto dopo gli ascolti deludenti della passata stagione.