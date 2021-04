Isola dei Famosi, il clan non molla: attacchi a Miryea, Melillo in lacrime

Il gruppo dei Primitivi è sempre più spaccato all’Isola dei Famosi 2021. Nel daytime di oggi è andato in onda cosa è successo ieri dopo la puntata e il famoso clan, come li ha definiti la Tittocchia, si è scagliato contro Miryea Stabile. La sua colpa? Averli smascherati, anche se loro insistono nel dire che non si erano messi d’accordo per nominare Gilles Rocca. Eppure questa è l’impressione che hanno avuto tutti sia in studio sia a casa, visti i commenti sui social. Il gruppetto piace sempre meno al pubblico, questo è chiaro, ma riuscirà Miryea a sopravvivere fino a quando i due gruppi non verranno riuniti?

Appena tornati in spiaggia tanti hanno letto le lettere che hanno vinto nella prova ricompensa. Miryea ha visto Angela Melillo in lacrime e ha pensato che fossero lacrime di gioia, invece così non era. “Non ce la faccio, troppe scorrettezze. Cose brutte”, ha detto la Melillo ai suoi compagni che la consolavano. Quando si è avvicinata Miryea per chiedere il perché delle lacrime lei ha detto che non erano di gioia, ma di rabbia. La naufraga ha chiesto cosa fosse successo e Francesca Lodo le ha risposto che le ha fatte passare per bugiarde e per persone che si mettono d’accordo. Per questo Angela stava piangendo.

Secondo Francesca sarebbero stati accusati ingiustamente e per questo qualcuno ha perso le staffe dopo la puntata di ieri sera. Miryea sembra abbastanza sicura di ciò che ha sentito, ha portato avanti la sua versione anche dopo lo scontro in Palapa. In confessionale ha commentato così le lacrime della Melillo: “Non ho trovato così grave la mia accusa. Ho riportato solo una vicenda accaduta”.

Ma nel clan non ci sono solo Francesca e Angela. Anche Valentina Persia e Gilles Rocca hanno condannato Miryea. La comica ha commentato così: “L’ha fatta sporca. Miryea per quanto mi riguarda direi no comment”. Gilles le ha dato della bugiarda e le ha chiesto di non rivolgergli più la parola. E ancora: “Dietro questa finta ingenuità c’è un’abile stratega”. Mentre Angela continuava a piangere, Miryea le ha detto di essere dispiaciuta ma di aver solo detto la verità. La Melillo ha replicato furiosa: “La tua verità, non la verità assoluta”.

Ubaldo e Andrea Cerioli non hanno detto nulla, mentre tra gli Arrivisti qualcuno si è schierato a favore di Miryea. Awed le crede, non pensa che si sia inventata una cosa simile e non ne avrebbe motivo. Anche perché ha alzato la mano e ha parlato, questo secondo lui dimostrerebbe la sincerità. Matteo Diamante era d’accordo con lui.