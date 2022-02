Isola dei Famosi: ci sono i nomi dei primi due concorrenti ufficiali

Il reality show tornerà in onda a marzo dopo la fine del Grande Fratello Vip e sarà condotto per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi

Dopo tanti gossip e indiscrezioni cominciano ad arrivare le prime conferme sul cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il programma ripartirà su Canale 5 in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. I concorrenti saranno divisi in single e coppie.

Sul settimanale Nuovo Tv è stata svelata la prima coppia ufficiale: è quella formata da Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. Ad annunciare la sua partecipazione la stessa soubrette ed opinionista tv, più determinata che mai a vivere questa nuova avventura.

Per Lory Del Santo si tratta di un ritorno in Honduras: la 63enne ha già vinto l’edizione del 2005, all’epoca ancora condotta da Simona Ventura e in onda su Rai Due. Questa volta Lory non mira alla vittoria finale bensì al divertimento.

“Sarò una spettatrice che osserverà chi è pronto a sbranarsi per la vittoria. Voglio essere una cellula impazzita all’interno di un sistema che desidero osservare con molta attenzione”

Lory Del Santo sarà accompagnata dal fidanzato Marco Cucolo con il quale ha già condiviso l’esperienza a Pechino Express nel 2016. All’inizio il trentenne non era intenzionato a partecipare all’Isola dei Famosi ma dopo un confronto con la compagna ha cambiato idea. Nonostante la differenza d’età i due si amano da ben nove anni.

Nel curriculum di Lory Del Santo pure una partecipazione al Grande Fratello Vip e al recente format di Italia Uno Back to school.

Gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi

Stando agli ultimi pettegolezzi nel cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ci saranno anche: i Cugini di Campagna, Floriana Secondi, Ilona Staller-Cicciolina, Guendalina Tavassi col fratello Edoardo, Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro, Ilaria Galassi (ex ragazza di Non è la Rai), Nicole Daza (fidanzata del velocista Marcell Jacobs), Jeremias e Gustavo Rodriguez (fratello e padre di Belen).

Resta l’incognita opinionisti: si era dato per certa la presenza di Nicola Savino e Vladimir Luxuria ma alla fine l’ex parlamentare avrebbe rifiutato la proposta. Di sicuro non torneranno Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

In più mistero sul nome dell’inviato. Si è parlato a lungo di Massimiliano Rosolino e Alvise Rigo ma pare più certo che mai il ritorno di Alvin, che ha raccontato le dinamiche dell’Isola dei Famosi per tanti anni.