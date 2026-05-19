Isola dei Famosi, chi affiancherà Belen Rodriguez nel ruolo di inviato: scelta perfetta

Mediaset sta definendo il cast fisso dell’Isola dei Famosi. La conduzione, come si mormora da settimane, dovrebbe essere affidata a Belen Rodriguez. Manca ancora l’ufficialità, ma i piani alti di Cologno Monzese avrebbero deciso di puntare sulla modella argentina. Salvo ‘scossoni’ dell’ultimo minuto, sarà quindi lei a prendere le redini della trasmissione. E l’inviato? In questo caso, fa sapere la testata Affari Italiani, ci sarebbe l’idea di andare sull'”usato sicuro”, vale a dire di confermare Alvin, che conosce a menadito le dinamiche del programma, avendo ricoperto il ruolo per anni. Inoltre gode della simpatia del pubblico affezionato all’Isola, oltre a essere in grado di garantire un alto livello di professionalità. Una scelta che sulla carta sembra ‘perfetta’.

Isola dei Famosi 2026, in arrivo l’accoppiata Alvin-Belen

Se fosse confermata l’accoppiata Alvin-Belen, il conduttore sarebbe anche una preziosa sponda per l’argentina che potrebbe contare su una figura che sa perfettamente gestire i tempi televisivi e, come già detto, conosce tutti i segreti del reality dei naufraghi, che, tra l’altro, sarà rivoluzionato. L’Isola che si è vista finora sparirà. Mediaset ha deciso di rinunciare alla diretta e, quindi, al classico dibattito in studio con gli opinionisti in prime time su Canale 5.

La nuova Isola sarà quindi prima registrata e poi trasmessa. Come avviene per Temptation Island. Si va a perdere l’adrenalina della diretta, ma si guadagna sul controllo del prodotto in post produzione. Altra novità assoluta riguarderà la location: le riprese non saranno più effettuate in Honduras, con la produzione che si sposterà nelle Filippine. Il reality dovrebbe essere girato nei mesi di giugno e luglio, quindi a breve. La messa in onda dovrebbe invece essere prevista nella prima parte della nuova stagione tv, ossia tra settembre e dicembre, su Canale 5.

Pier Silvio Berlusconi vuole assolutamente scongiurare un flop come quello della riproposizione della Talpa. Come per L’Isola, si è deciso di eliminare la diretta e lo studio, ma il risultato è stato deludente. I vertici Mediaset hanno addirittura chiuso in anticipo la trasmissione per i bassi ascolti. Per evitare un altro fiasco, stavolta il prodotto sarà esaminato dai piani alti di Cologno Monzese molto attentamente prima di essere trasmesso.